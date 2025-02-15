ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Новой Сорочины, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре машины пехоты, бронетранспортер, семь бронемашин, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, в том числе две немецкие БРЭМ Bergepanzer 2, а также три пункта управления БПЛА.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60780 военнослужащих, 363 танка, 268 машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 бронемашин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».