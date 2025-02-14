ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

Tекст: Мария Иванова

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Кубаткина, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Никольского, Олешни, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Ободов в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, ЗРК и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 500 военнослужащих, 363 танка, 264 машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 бронемашины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».

Накануне стало известно, что Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ.

Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных.