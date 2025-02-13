Tекст: Мария Иванова

Кроме того, ВСУ потеряли 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Куриловкой, Лебедевкой, Малой Локней, Меловым, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражена контратака противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кругленького, Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Мирополья и Ободов в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, машина пехоты, два бронетранспортера, 13 бронемашин, пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРК, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении.

Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.