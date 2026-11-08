В симферопольском кафедральном соборе прошло отпевание схимитрополита Платона

Tекст: Ольга Иванова

Бывший управляющий Феодосийской епархией архимандрит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму, где митрополит 12 лет управлял Феодосийской и Керченской епархией, передает РИА «Новости».

«Схимитрополита Платона вспоминают как человека доброй души и очень небезразличного сердца. За годы его правления было сделано очень много, восстанавливались храмы, совершались службы по чину и развивались все стороны жизни епархии», – заявил руководитель пресс-службы Крымской митрополии отец Антоний.

Отпевание схимитрополита Платона прошло днем в воскресенье в главном храме Симферополя. Как уточнили в митрополии, он будет похоронен на территории у алтарной части собора.

В январе в Александро-Невском соборе отпевали скончавшегося митрополита Лазаря, возглавлявшего с 1992 по 2023 год Крымскую митрополию. Он также был похоронен на территории главного собора Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.

В пятницу бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве.

В прошлом месяце посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал важным прецедентом возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена.