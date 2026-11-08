Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
В Крыму прошло отпевание схимитрополита Платона
В симферопольском кафедральном соборе прошло отпевание схимитрополита Платона
В кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя состоялось отпевание новопреставленного митрополита Платона (Удовенко), сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.
Бывший управляющий Феодосийской епархией архимандрит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму, где митрополит 12 лет управлял Феодосийской и Керченской епархией, передает РИА «Новости».
«Схимитрополита Платона вспоминают как человека доброй души и очень небезразличного сердца. За годы его правления было сделано очень много, восстанавливались храмы, совершались службы по чину и развивались все стороны жизни епархии», – заявил руководитель пресс-службы Крымской митрополии отец Антоний.
Отпевание схимитрополита Платона прошло днем в воскресенье в главном храме Симферополя. Как уточнили в митрополии, он будет похоронен на территории у алтарной части собора.
В январе в Александро-Невском соборе отпевали скончавшегося митрополита Лазаря, возглавлявшего с 1992 по 2023 год Крымскую митрополию. Он также был похоронен на территории главного собора Крыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.
В пятницу бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве.
В прошлом месяце посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал важным прецедентом возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена.