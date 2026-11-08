Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.0 комментариев
Мэр Днепропетровска сообщил о втором за две недели блэкауте в городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о втором за две недели блэкауте в городе
Мэр Днепропетровска Борис Филатов (внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил об очередном блэкауте в городе, из-за которого перестали работать все тяговые подстанции.
Филатов заявил о блэкауте в городе, передает РИА «Новости».
«В городе снова блэкаут. К сожалению, уже второй за последние две недели… Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один электротранспорт в городе не ездит… Метрополитен открыт как укрытие», – написал Филатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более 600 тыс. абонентов в Днепропетровской области остались без электроснабжения.
В субботу свет отключился у более 60 тыс. потребителей в Днепропетровске.
В конце прошлого месяца Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.