Мэр Днепропетровска сообщил о втором за две недели блэкауте в городе

Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о втором за две недели блэкауте в городе

Tекст: Дарья Григоренко

Филатов заявил о блэкауте в городе, передает РИА «Новости».

«В городе снова блэкаут. К сожалению, уже второй за последние две недели… Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один электротранспорт в городе не ездит… Метрополитен открыт как укрытие», – написал Филатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье более 600 тыс. абонентов в Днепропетровской области остались без электроснабжения.

В субботу свет отключился у более 60 тыс. потребителей в Днепропетровске.

В конце прошлого месяца Филатов сообщил о полном отключении электроэнергии в городе.