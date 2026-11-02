Tекст: Алексей Дегтярёв

Дмитриев в соцсетях обратил внимание на то, что Зеленский не учится на своих ошибках.

«Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 во Флориде.

В прошлом месяце аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об открытом вмешательстве Зеленского в американскую предвыборную кампанию.

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала Зеленского прислушаться к словам Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.