Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Дмитриев указал на попытки Зеленского подорвать позиции республиканцев в США
Владимир Зеленский не извлекает уроков из прошлых ошибок и пытается подорвать позиции республиканцев перед выборами в конгресс США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев в соцсетях обратил внимание на то, что Зеленский не учится на своих ошибках.
«Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 во Флориде.
В прошлом месяце аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об открытом вмешательстве Зеленского в американскую предвыборную кампанию.
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна призвала Зеленского прислушаться к словам Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.