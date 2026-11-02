Tекст: Антон Антонов

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжили продавливать оборону украинской армии на участках наступления в Сумской области. Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Конотоп, Коренек, Беланы, Вольная Слобода и Новодмитровка, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Сумском районе ведутся ожесточенные стрелковые бои в районе населенного пункта Хотень. В Шосткинском районе штурмовые группы «Севера» продвинулись по лесополосам в районе Коренька, а в Краснопольском районе активно работала артиллерия и тяжелые огнеметные системы российской группировки.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нарастили давление на оборону украинских войск практически на всех участках фронта. Наиболее ожесточенные бои развернулись на северо-востоке Харьковской области.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Светличное, Бугаевка, Новоселовка, Шелкоплясы, Мартовое, Плоское, Подсреднее и Горяное.

На Липцовском направлении штурмовые группы «Севера» вели активные наступательные действия южнее Новой Казачьей, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях продолжили продвижение в районах Приколотного и Малого Бурлука, суммарно продвинувшись до 400 м за сутки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 70 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области украинская областная военная администрация проводит срочную эвакуацию властей и жителей поселка Слатино в связи с приближением линии соприкосновения.

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