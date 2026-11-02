Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
В Харьковской области началась эвакуация администрации поселка Слатино
В Харьковской области началась эвакуация чиновников и жителей поселка Слатино
В Харьковской области областная военная администрация проводит срочную эвакуацию властей и жителей поселка Слатино в связи с приближением линии соприкосновения.
Эвакуацию администрации и гражданского населения из Слатино начали из-за приближения фронта, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.
Вместе с властями поселка выехала администрация Казачьей Лопани, которая ранее была эвакуирована в Слатино.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье командование Государственной пограничной службы Украины начало перебрасывать на передовые позиции в Харьковской области офицерский состав для предотвращения бегства солдат.
Вооруженные силы России в октябре взяли под контроль 39 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
Ранее российские войска взяли под контроль Широкое и Шевченково в Харьковской области.