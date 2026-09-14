  • Новость часаВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

    19 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

    6 комментариев
    14 сентября 2026, 12:55 • Новости дня

    «Северяне» продолжили сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, продолжая наступление и уничтожение окруженных формирований противника, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

    Помимо этого, ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Вооруженные силы России нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово, передает Минобороны.

    Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и одну боевую бронированную машину при попытке выхода из окружения около Черного.

    С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 бойцов ВСУ, 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили харьковские Широкое и Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей.

    ВС России пресекли две попытки штурмовых групп противника вырваться из окружения в Харьковской области.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ

    «Герани» поразили воинские эшелоны и локомотивы ВСУ в пяти регионах Украины

    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по воинским эшелонам и локомотивам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска атаковали логистические узлы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», передает Минобороны.

    Целями массированной атаки стали воинские эшелоны и локомотивы украинских вооруженных формирований.

    Точные удары зафиксированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Систематическое уничтожение объектов транспортной инфраструктуры направлено на существенное снижение логистических возможностей украинской армии.

    В начале сентября российские беспилотники поразили фуры с дронами в Одесской и Днепропетровской областях.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

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    14 сентября 2026, 11:10 • Новости дня
    Минобороны показало удары по зданию компании «Киевстар»

    Расчеты БПЛА бригады «Варяг» нанесли удар по зданию компании «Киевстар»

    Минобороны показало удары по зданию компании «Киевстар»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью беспилотников атаковали здание украинской телекоммуникационной компании «Киевстар», которая предоставляла услуги связи и интернета для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», передает Минобороны.

    Атаку осуществили расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов, входящие в состав отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

    Известно, что украинская компания «Киевстар» предоставляет услуги мобильной связи и интернета. Отмечается, что эти телекоммуникационные услуги оказывались в том числе в интересах Вооруженных сил Украины.

    ««Киевстар»: абонент временно недоступен», – прокомментировали удары в Минобороны.

    Владимир Зеленский подтвердил факт удара беспилотника «Герань-4» по киевскому объекту компании «Киевстар».

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Видео удара по зданию «Киевстар» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    14 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские операторы разведывательных беспилотников группировки «Днепр» обнаружили военные объекты ВСУ в пригороде Херсона, после чего по этим объектам ударила авиация.

    Операторы разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» вскрыли военные объекты противника в пригороде Херсона, указало ведомство в Max.

    Дроноводы скорректировали удары экипажей истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям. В результате авиаударов уничтожены личный состав и боевая бронированная техника вооруженных сил Украины.

    Кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и наземные станции управления дронами противника.

    В начале сентября российская авиация применила новые управляемые бомбы для поражения критически важного объекта ВСУ в Херсоне.

    В конце августа ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами противника в этом городе.

    В начале августа бойцы группировки «Днепр» уничтожили подземную базу украинского подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра».

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    13 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении 15 БПЛА над Севастополем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Системы противовоздушной обороны перехватили 15 вражеских дронов в небе над Севастополем, однако падение обломков привело к локальным пожарам в частном секторе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Российские подразделения и мобильные группы противовоздушной обороны успешно отражают налет Вооруженных сил Украины на город, написал губернатор региона Михаил Развожаев в своем Max.

    «Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА», – заявил глава Севастополя.

    По предварительным данным спасательных служб, на земле зафиксировано несколько инцидентов. В районе Максимовой дачи сдетонировал беспилотник, что привело к возгоранию частного дома в садовом товариществе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, обошлось без пострадавших.

    Кроме того, фрагменты сбитого аппарата рухнули в окрестностях Большой Морской. Еще один пожар в частном секторе произошел неподалеку от Монастырского шоссе. В районе Верхнесадового на месте падения сбитого дрона загорелся лес.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские силы противовоздушной обороны отразили две атаки дронов у Севастополя.

    Несколькими днями ранее военные уничтожили свыше 30 украинских беспилотников.

    В июне из-за падения обломков сбитых аппаратов возникли крупные пожары в лесу и на виноградниках.

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    14 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ не оставляют попыток прорвать котел в Харьковской области

    ВСУ продолжили попытки прорвать котел в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям, расширяя зону безопасности и отодвигая противника, который даже в котле не оставляет попыток вырваться из окружения.

    «Северяне» продолжают расширять зону контроля в районе окружения войск ВСУ на северо-востоке Харьковской области. «Противник доукомплектовывает штурмовые группы за пределами «котла» и не оставляет попыток прорыва», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении артиллерия активно работала по позициям ВСУ в районах Шопино и Высокой Яруги. На Волчанском направлении идут интенсивные стрелковые бои в районах Шевченково и Новоалександровки.

    На Великобурлукском направлении после освобождения Чернякова штурмовые группы «северян» продолжили расширять зону контроля.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые группы продвинулись в районе Уланово, а в Краснопольском районе – на 300 м в лесопосадках. В Сумском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Кияницы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили элитные заградотряды в Харьковскую область. Десять батальонов ВСУ попали в крупнейший котел под Харьковом.

    Интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

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    14 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Директор ЗАЭС Черничук объяснил причину срыва визита Гросси Киевом

    Директор ЗАЭС объяснил причину срыва визита Гросси Киевом

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины сорвали августовский визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) из-за страха, заявил директор станции Юрий Черничук.

    Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС был запланирован на 20–21 августа, однако он не состоялся стараниями киевских властей, потому что смысл в том, что «чем меньше людей видят и знают правду, тем лучше для тех, кто ее пытается скрыть», считает руководитель ЗАЭС.

    «Логично и очевидно, если такой высокопоставленный чиновник мирового уровня приедет сюда и своими глазами увидит эту ситуацию, даже пускай он там дальше будет комментировать или трактовать ее как-то по-другому, но это будет не совсем, скажем так, на руку тем, кто не хочет этого показывать. А не хотят это показывать наши противники с правого берега Днепра», – заявил он ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти сорвали запланированную поездку гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о срыве Киевом не только визита, но и ротации специалистов агентства. Захарова сообщила о блокировке Украиной визита МАГАТЭ на ЗАЭС.

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    14 сентября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные заградотряды в Харьковскую область

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование перебросило на харьковское направление элитные подразделения заградительных отрядов для предотвращения отступления солдат, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Харьковскую область переброшены элитные заградотряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка (ВСП)», – пояснил собеседник ТАСС.

    По этим данным, волонтеры передали им комплектующие для дронов, которыми спецназ ВСП выявляет и уничтожает бегущих с позиций украинских военных.

    В августе украинские заградотряды расстреляли сдававшихся в плен иностранных наемников в Харьковской области.

    Весной такие подразделения убили дронами своих дезертировавших сослуживцев в районе села Граново.

    В январе российские военные уничтожили железнодорожный состав с бойцами центра военной службы правопорядка ВСУ на харьковском направлении.

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    14 сентября 2026, 06:04 • Новости дня
    Российские дроноводы уничтожили 10 роботов ВСУ под Краматорском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операторы беспилотников группировки войск «Южная» уничтожили 10 логистических роботов украинских войск возле города Краматорск, сообщили в Минобороны.

    Удары наносились на логистических маршрутах в Николаевке, Дружковке, Краматорске и в Дружковском, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что наземные роботы играют важную роль в снабжении противника.

    Поэтому операторы беспилотников «Южной» группировки войск в первую очередь нацеливаются на эти комплексы. Действуя в режиме свободной охоты, они ежедневно уничтожают по несколько роботизированных платформ, которые доставляют боеприпасы, продовольствие и медикаменты на передовую.

    Двумя днями ранее военнослужащие группировки «Север» ликвидировали более 10 дистанционных платформ противника в Харьковской области.

    В конце августа российские операторы беспилотников сорвали снабжение украинских подразделений в районе Славянско-Краматорской агломерации.

    В начале того же месяца бойцы группировки «Южная» сожгли командные пункты координации наземных роботизированных комплексов ВСУ на краматорско-дружковском направлении.

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    14 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Авиация России уничтожила пункты управления дронами ВСУ в двух регионах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская авиация нанесла точные удары с применением авиабомб ФАБ-500 и авиационных ракет ЛМУР Х-39 по пунктам дислокации и управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях, сообщило Минобороны.

    Полностью уничтожен пункт временной дислокации подразделений 108-й отдельной бригады территориальной обороны в Федоровке, указало ведомство в Max.

    Кроме того, поражен пункт управления беспилотниками 5-го пограничного отряда Украины в населенном пункте Земляное Сумской области.

    В конце августа российские военные поразили пункты управления беспилотной авиацией в Харьковской области легкими многоцелевыми ракетами.

    В начале того же месяца авиация нанесла успешные удары по командным центрам дронов ВСУ под Харьковом.

    В июле экипажи бомбардировщиков разрушили места временной дислокации украинских подразделений в Сумской области авиабомбами ФАБ-500.

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    14 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Марочко: Украинские войска потеряли сотню солдат в Харьковском котле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Украины безвозвратно потеряли не менее роты в Харьковском котле за несколько суток, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если говорить о потерях в Харьковском котле, то за последние несколько суток украинские боевики потеряли безвозвратно не менее роты (около ста человек – ред.). Санитарные потери у них сейчас намного меньше безвозвратных, потому что ситуация очень тяжелая: эвакуация невозможна, оказание помощи тоже затруднено», – заявил эксперт, передает РИА «Новости».

    По его словам, логистика и доставка медикаментов окруженным украинским военным осложнены, так как осуществляются только по воздуху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии Роман Шкроба сообщил об окружении 10 батальонов ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные сузили кольцо вокруг заблокированных украинских формирований.

    Авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы внутри котла.

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    14 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Пушилин сообщил об охвате Дружковки российскими войсками

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил России начали активные боевые действия на окраинах Дружковки, параллельно осуществляя тактический охват этого населенного пункта, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что армия уверенно продвигается вперед, закрепляясь на новых рубежах, передают «Вести».

    «Разворачиваются бои непосредственно уже на окраинах, за которые зацепились наши подразделения. Также продолжается и охват самой Дружковки», – сказал Пушилин.

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения российских войск к окраинам Дружковки. Бойцы Южной группировки приступили к штурму Дружковки.

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    14 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль два села в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

    Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского и Юрьевки в ДНР и Новотроицкого в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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