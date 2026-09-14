14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.4 комментария
«Северяне» продолжили сжимать кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, продолжая наступление и уничтожение окруженных формирований противника, сообщило Министерство обороны.
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.
Помимо этого, ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Вооруженные силы России нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово, передает Минобороны.
Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и одну боевую бронированную машину при попытке выхода из окружения около Черного.
С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 бойцов ВСУ, 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.
Ранее сообщалось, что ВС России освободили харьковские Широкое и Шевченково и запорожскую Новоандреевку.
Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей.
ВС России пресекли две попытки штурмовых групп противника вырваться из окружения в Харьковской области.