Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля.

Помимо этого, ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья. Вооруженные силы России нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Рыбалкино и Бузово, передает Минобороны.

Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе Ольховатки. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и одну боевую бронированную машину при попытке выхода из окружения около Черного.

С начала месяца в кольце окружения уничтожено до 460 бойцов ВСУ, 13 боевых бронированных машин, восемь пикапов, 13 квадроциклов и 21 наземный роботизированный комплекс.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили харьковские Широкое и Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей.

ВС России пресекли две попытки штурмовых групп противника вырваться из окружения в Харьковской области.