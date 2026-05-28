Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

Украинские беспилотники атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

«Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.