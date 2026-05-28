Марочко рассказал о планомерном приближении ВС России к Орехово
Российские военнослужащие на Запорожском участке наступают на Орехов, южнее Гуляйпольского также есть успехи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие начали продавливать линию обороны на запорожском участке. Это повлияет серьезно на продвижение в районе населенного пункта Гуляйполе. Дело в том, что наши военнослужащие имеют южнее – в районе населенного пункта Гуляйпольское – также успехи. В принципе, мы планомерно подходим к населенному пункту Орехов», – сказал он ТАСС.
Напомним, глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил о тяжелых потерях противника в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал о трудностях ВСУ на Ореховском направлении из-за ВС России. Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом.