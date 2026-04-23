Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом
Подразделения беспилотных систем Вооруженных сил России начали активно использовать засады в темное время суток для уничтожения техники украинских войск в Запорожской области, сообщил командир разведроты с позывным «Немец».
Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии из состава группировки войск «Днепр» применяют тактику ночных охотников в районе города Орехов, пояснил собеседник РИА «Новости».
Бойцы устраивают засады на автомобили и наземные дроны противника.
«Подразделениями БПЛА нашей роты и смежными подразделениями дивизии ведется активное уничтожение техники противника в городе Орехов. Около десятка целей поражено, и это только с начала месяца. Используется тактика ночных охотников. Устраиваются засады на наземные беспилотные аппараты и автомобили», – рассказал военнослужащий.
Ранее сообщалось, что операторы беспилотников 42-й дивизии успешно блокируют логистику украинских сил. Кроме того, российские военные срывают ротации ВСУ и уничтожают вражеские системы радиоэлектронной борьбы на ореховском направлении.
В начале апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что боевики ВСУ под Ореховом столкнулись с перебоями в снабжении из-за ударов российских военных.
О подготовке ВС России к наступлению у Орехова Марочко рассказывал в конце февраля.