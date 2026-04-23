Российские дроноводы применили тактику ночных охотников под Ореховом

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие 42-й гвардейской дивизии из состава группировки войск «Днепр» применяют тактику ночных охотников в районе города Орехов, пояснил собеседник РИА «Новости».

Бойцы устраивают засады на автомобили и наземные дроны противника.

«Подразделениями БПЛА нашей роты и смежными подразделениями дивизии ведется активное уничтожение техники противника в городе Орехов. Около десятка целей поражено, и это только с начала месяца. Используется тактика ночных охотников. Устраиваются засады на наземные беспилотные аппараты и автомобили», – рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотников 42-й дивизии успешно блокируют логистику украинских сил. Кроме того, российские военные срывают ротации ВСУ и уничтожают вражеские системы радиоэлектронной борьбы на ореховском направлении.

В начале апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что боевики ВСУ под Ореховом столкнулись с перебоями в снабжении из-за ударов российских военных.

О подготовке ВС России к наступлению у Орехова Марочко рассказывал в конце февраля.