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    27 июня 2024, 14:32 • Новости дня

    Украина по «чешской инициативе» получила десятки тысяч снарядов калибра 155 мм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч снарядов калибра 155 мм вошли в первую партию поставок Киеву по «чешской инициативе», средства выделила ФРГ, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

    По ее словам, десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, поставку которых профинансировала Германия в рамках чешской инициативы, благополучно доставлены на Украину, передает ТАСС.

    Напомним, в феврале, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Чехии Петр Павел заявил, что есть возможность купить для ВСУ 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, однако на это нужны деньги.

    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    27 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сдаться

    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Солдат ВСУ, которые хотят сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Их избивают, похищают и отправляют без подготовки сражаться с наступающей русской армией. Если они пытаются сдаться, их расстреляют», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Боуз назвал режим Владимира Зеленского диктаторским, обвинив в еженедельном похищении тысяч мужчин для отправки на фронт.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    26 июня 2024, 16:56 • Новости дня
    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные РФ территории

    В Киеве сообщили о массовом возвращении украинцев на подконтрольные России территории

    Tекст: Кристина Цыцура

    От 100 до 130 тыс. украинцев, которые покинули населенные пункты, возвращаются обратно в свои дома, сообщил украинский парламентарий Максим Ткаченко.

    По словам Ткаченко, иногда люди возвращаются вместе со всей семьей. Он отмечает, что одной из причин этого возвращения является отсутствие бесплатного жилья, предоставляемого украинскими властями, которое соответствовало бы нормальным условиям проживания, передает «Московский комсомолец».

    По словам депутата, съемное жилье на территориях, контролируемых Киевом и предоставляемое украинцам, уехавшим за границу, часто оказывается слишком дорогим.


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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    26 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    В киевском отеле Hilton нашли тело атташе посольства США

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в гостиничном номере отеля Hilton был найден мертвым атташе посольства США, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, американский дипломат страдал от повышенного уровня холестерина. Личность умершего пока не раскрывается, известно, что на Украину он приехал 15 июня, передает РИА «Новости».

    Между тем посольство США на Украине официально подтвердило смерть дипломата. В комментарии дипмиссии уточняется, что госслужащий США «работал под руководством главы миссии в посольстве в Киеве», передает ТАСС.

    Ранее бывшая заместитель генерального прокурора Украины Ольга Колинько, которая ранее занималась расследованием резонансных дел, и ее дочь Ярослава были найдены мертвыми в своих квартирах в Киеве.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    27 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на заявление посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что республика готова обсудить с Киевом отправку эстонских сил на Украину.

    Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

    «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

    Он добавил, что тревожить остальных бойцов Российской армии в этой ситуации не стоит.

    Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    26 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Одновременно ясно и мне важно констатировать: из-за того, что мы делаем, НАТО не будет частью конфликта», – приводит его слова ТАСС.

    Выступая в Бундестаге в преддверии саммитов ЕС и НАТО, Шольц заверил, что альянс «не переступит эту границу».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.

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    26 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    Энергетики Украины пожаловались на дефицит снарядов ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Основной причиной ухудшения энергетической ситуации на Украине стал дефицит снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, его слова приводит издание Kyiv Post.

    Он объяснил, что на каждую ракету ПВО поступает пять-шесть российских ракет, передает РИА «Новости».

    Сахарук добавил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру нет возможности, поскольку защитить отремонтированные подразделения не удастся.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие помощи Запада с системами ПВО повлечет разрушение украинской экономики.

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    27 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    В Польше предрекли гибель страны при расширении украинского конфликта

    Обозреватель Зинкевич заявил, что расширение украинского конфликта на Польшу грозит гибелью стране

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, отмечает обозреватель Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    По его словам, в случае расширения украинского конфликта на Польшу его окончание будет для страны трагичным, передает РИА «Новости».

    «Игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – подчеркнул Зинкевич.

    Также он указал на то, что членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины. В связи с этим военно-воздушные силы Польши были вынуждены поднять в воздух истребители.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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