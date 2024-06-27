Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.0 комментариев
Украина по «чешской инициативе» получила десятки тысяч снарядов калибра 155 мм
Десятки тысяч снарядов калибра 155 мм вошли в первую партию поставок Киеву по «чешской инициативе», средства выделила ФРГ, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
По ее словам, десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм, поставку которых профинансировала Германия в рамках чешской инициативы, благополучно доставлены на Украину, передает ТАСС.
Напомним, в феврале, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Чехии Петр Павел заявил, что есть возможность купить для ВСУ 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, однако на это нужны деньги.