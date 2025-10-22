Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.2 комментария
Белый дом заявил об отказе Трампа идти на уступки демократам по шатдауну
Несмотря на частичную приостановку работы федерального правительства с 1 октября, представители Республиканской партии и Дональд Трамп отказываются идти на уступки демократам по вопросу шатдауна, говорится в заявлении Белого дома.
Республиканцы и администрация Дональда Трампа не намерены идти на компромисс с демократами по вопросу возобновления финансирования федерального правительства, передает ТАСС.
В Белом доме подчеркнули: «С самого начала наш посыл остается ясным: республиканцы не поддадутся политическим играм демократов». По мнению администрации, уступки должны делать представители Демократической партии, которая находится в оппозиции.
Законопроект, предложенный республиканцами для обеспечения финансирования федерального правительства, Сенат отклонил уже 11 раз за последние недели. Демократический вариант документа также был отвергнут не менее семи раз. Президент Дональд Трамп выразил уверенность, что демократы вскоре поддержат республиканский проект.
В условиях частичной приостановки финансирования (шатдауна) Белый дом пообещал продолжать выплату зарплат военным и правоохранителям, а также планирует новые сокращения госаппарата. Дональд Трамп ранее заявил, что шатдаун может привести к значительным сокращениям сотрудников и сворачиванию ряда государственных программ.
Приостановка работы федерального правительства США началась в ночь на 1 октября и связана с отсутствием согласия между республиканцами и демократами по ключевым статьям бюджета, включая здравоохранение. Закон обязывает министерства, отвечающие за безопасность и внешнюю политику, работать даже при шатдауне, а большинство служащих получают зарплату только после возобновления финансирования.
С 1977 года подобные ситуации в США происходили более 20 раз. Самый продолжительный шатдаун длился 35 дней – с конца декабря 2018 года до конца января 2019 года, когда президентом также был Дональд Трамп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верхняя палата Конгресса США уже в 11-й раз за последние недели отклонила республиканский законопроект о выделении средств на работу правительства.
Президент США Дональд Трамп распорядился направить все доступные средства на выплату зарплат военнослужащим.
Демократы ранее усилили противостояние по вопросу шатдауна в США.