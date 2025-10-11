Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.4 комментария
NYT сообщила о росте противостояния демократов по шатдауну в США
The New York Times: Cокращения в США укрепили позицию демократов по шатдауну
Массовые увольнения федеральных служащих в США, связанные с шатдауном, усилили противостояние между демократами и республиканцами в Конгрессе, пишет газета The New York Times (NYT).
Массовые сокращения федеральных служащих в США, связанные с частичной приостановкой работы правительства, лишь усилили разногласия между демократами и республиканцами и не приблизили решение проблемы, передает The New York Times.
По данным издания, план администрации Дональда Трампа предусматривал, что увольнения и задержки зарплат должны были вынудить демократов к компромиссу для возобновления финансирования отмечает ТАСС.
Однако, по мнению журналистов, эти меры только укрепили позицию Демократической партии, которая теперь еще настойчивее требует уступок со стороны республиканцев, в частности, в вопросах здравоохранения. Демократы не готовы поддержать предложения по возобновлению работы правительства без выполнения своих условий.
Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут накануне подтвердил запуск процедуры сокращения аппарата. Уже более 4,1 тыс. служащих получили уведомления, а в ближайшие 30-60 дней могут лишиться работы.
Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в ночь на 1 октября из-за того, что обе партии не смогли согласовать бюджетные расходы, включая финансирование здравоохранения. В результате продолжающегося противостояния и обвинений друг друга в затягивании ситуации, шатдаун продолжает сказываться на работе госаппарата.
В субботу стало известно, что в семи министерствах США, включая минфин и минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства.
Администрация президента США Дональда Трампа начала увольнять федеральных служащих в пятницу на фоне шатдауна.
Ранее WSJ предупредила республиканцев о возможном падении рейтинга из-за шатдауна.