NYT сообщила о росте противостояния демократов по шатдауну в США

The New York Times: Cокращения в США укрепили позицию демократов по шатдауну

Tекст: Мария Иванова

Массовые сокращения федеральных служащих в США, связанные с частичной приостановкой работы правительства, лишь усилили разногласия между демократами и республиканцами и не приблизили решение проблемы, передает The New York Times.

По данным издания, план администрации Дональда Трампа предусматривал, что увольнения и задержки зарплат должны были вынудить демократов к компромиссу для возобновления финансирования отмечает ТАСС.

Однако, по мнению журналистов, эти меры только укрепили позицию Демократической партии, которая теперь еще настойчивее требует уступок со стороны республиканцев, в частности, в вопросах здравоохранения. Демократы не готовы поддержать предложения по возобновлению работы правительства без выполнения своих условий.

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут накануне подтвердил запуск процедуры сокращения аппарата. Уже более 4,1 тыс. служащих получили уведомления, а в ближайшие 30-60 дней могут лишиться работы.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в ночь на 1 октября из-за того, что обе партии не смогли согласовать бюджетные расходы, включая финансирование здравоохранения. В результате продолжающегося противостояния и обвинений друг друга в затягивании ситуации, шатдаун продолжает сказываться на работе госаппарата.

В субботу стало известно, что в семи министерствах США, включая минфин и минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства.

Администрация президента США Дональда Трампа начала увольнять федеральных служащих в пятницу на фоне шатдауна.

Ранее WSJ предупредила республиканцев о возможном падении рейтинга из-за шатдауна.