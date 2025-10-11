На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
ABC сообщил о массовых сокращениях госслужащих в США из-за шатдауна
ABC: США сократили более 4 тыс. госслужащих из-за шатдауна
В семи министерствах США, включая минфин и минздрав, более 4 тыс. федеральных служащих получили уведомления о сокращении из-за приостановки работы правительства.
Более 4 тыс. федеральных служащих в семи министерствах США получили уведомления о сокращении на фоне продолжающегося шатдауна, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.
По данным судебного иска, поданного крупнейшими профсоюзными организациями AFGE и AFL-CIO, больше всего уведомлений о сокращении пришлось на министерства финансов, здравоохранения и образования.
Среди затронутых ведомств также оказались министерства торговли, энергетики, внутренней безопасности и жилищного строительства. Официальные сообщения подтверждают, что увольнения стали следствием приостановки работы правительства, вызванной отсутствием согласованного бюджета на новый финансовый год, который в США начался 1 октября.
Директор административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут сообщил, что администрация президента Дональда Трампа начала сокращения, ранее анонсированные в связи с шатдауном. Как отмечается в публикации, Дональд Трамп заявил: «Проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам».
Шатдаун в США означает прекращение работы части государственных учреждений из-за отсутствия финансирования, и подобные ситуации происходят не впервые. Сейчас значительная часть госслужащих остается без работы до утверждения бюджета конгрессом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США начались увольнения федеральных служащих из-за шатдауна. В частности, сотрудники налоговой службы США массово ушли в неоплачиваемый отпуск.
Сенат США 8 октября в шестой раз отклонил два законопроекта о финансировании правительства.