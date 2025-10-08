Сотрудники налоговой службы США массово ушли в неоплачиваемый отпуск

Эксперт: Партнерство России и Венесуэлы остудит горячие головы в США

«США в 2019 году еще при первом президентском сроке Дональда Трампа пригрозили Венесуэле интервенцией. Тогда в Каракас прибыли российские военные во главе с генерал-полковником, как сообщалось, для планового техобслуживания поставленной ранее техники», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

«Американцы голову сломали, гадая, приехали ли специалисты с тем, чтобы руководить военной операцией в случае боевых действий. Москва же настаивала, что это плановая поездка», – добавил собеседник. Он допускает, что подписание Николасом Мадуро декрета о вступлении в силу стратегического договора с Россией, который может предусматривать взаимную помощь, – «форма реакции» на обострение ситуации в регионе. «Соглашение несколько охладит горячие головы в Белом доме, которые выступают с идеями операций», – считает эксперт.

Хейфец указал, что американские вооруженные силы на протяжении месяца наносят удары по судам у берегов Венесуэлы, заявляя, что они «принадлежат наркоторговцам». При этом каких-либо доказательств этому фактически нет. Между тем политолог усомнился в том, что стратегическое партнерство Москвы и Каракаса будет использовано как противовес в свете рассуждений о возможной передаче Украине ракет Tomahawk.

«Для работы с таким оружием нужны американские военнослужащие и электронные карты местности. В этом заключается риск перехода к новому витку эскалации. Похожая ситуация, скажем, с российскими «Калибрами»: если бы Россия решила передать их Венесуэле, то только с военными. Не думаю, что сейчас этот вопрос рассматривается в Кремле», – рассуждает аналитик.

Как бы то ни было, опасность непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время кратно выросла, но окончательное решение пока не принято, продолжил спикер. «Американцы по-прежнему продолжают использовать военный фактор как способ давления на Каракас, добиваясь от венесуэльского правительства ряда уступок. Тактика Вашингтона – сначала запугать того, с кем собираешься вести переговоры, а потом выдать минимальное продвижение за свой великолепный успех», – пояснил Хейфец.

По его мнению, одна из целей Белого дома – минимизировать присутствие Китая. «Штаты хотят, чтобы у власти в Венесуэле не просто не было Мадуро, а стояло проамериканское правительство. Это необходимо США для того, чтобы обеспечить свою стратегическую безопасность в регионе и увеличить экономические возможности», – детализировал аналитик.

«Поэтому американцы давят на Каракас. Если они начнут военные действия и если сочтут, что венесуэльская армия проявила недостаточное сопротивление, тогда могут попытаться реализовать вариант свержения президента. Пока до этого американская сторона не доходит, хотя ситуация постепенно приближается к этой грани», – заключил эксперт.

Ранее Николас Мадуро подписал Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и России на десять лет. В эфире национального телевидения лидер Боливарианской республики подчеркнул, что подписание было приурочено к дню рождения Владимира Путина. Президент Венесуэлы заверил, что Каракас намерен выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка, передает ТАСС.

Напомним, лидеры двух стран договорились о заключении стратегического партнерства на встрече 7 мая в Кремле. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму.

«Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности. Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений», – говорится в документе.

Напомним, в последнее время обострилась ситуация в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Вашингтон объявил войну наркокартелям. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. С сентября 2025 года американские ВМС наносят ракетные удары по венесуэльским морским судам.

Белый дом официально заявляет, что президент Боливарианской республики по совместительству является лидером картеля Los Soles, который ответственен чуть ли не за 20% от всего южноамериканского кокаина, попадающего на рынок Штатов. За его поимку Вашингтон назначил награду в 50 млн долларов.

Газета The New York Times сообщала, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений. Источники телеканала NBC заявляют, что американские военные разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, способен ли глава Белого дома решиться на военную операцию против Каракаса, как она может выглядеть и какие будет иметь последствия.