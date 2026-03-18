Сапер раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

Сапер «Локи» раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин
Бойцы ВСУ приспособили обычные пластиковые шприцы для конструирования мин, оснащенных ударным датчиком, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».
«Шприц противник использует как ударный датчик... Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например», – отметил военнослужащий.
По словам специалиста, такие ловушки малоэффективны из-за небольшой площади нажатия. Для срабатывания механизма необходимо наступить точно на поршень либо сооружать дополнительные конструкции вроде досок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных боеприпасов от Минстратегпрома. Ранее на Украине изъяли дефектные снаряды после жалоб военных.