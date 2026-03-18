Сапер раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.