Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала», недавно переброшенные в Краснопольский район Сумской области, уже понесли потери, передает РИА «Новости».

Силовики подтвердили информацию, отметив, что факты гибели бойцов подтверждаются некрологами, опубликованными в соцсетях.

Ранее отмечалось, что в Сумскую область были направлены подразделения полка «Скала», сформированные из бывших заключенных. Кроме того, в составе этого же полка были созданы заградительные отряды боевиков ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило резервные подразделения из Донбасса в Сумскую область.

Руководство ВСУ сделало ставку на 425-й отдельный штурмовой полк на этом направлении.

Вторая штурмовая рота данного подразделения практически в полном составе пропала без вести.