Силы ПВО сбили 24 беспилотника над Воронежской областью

Tекст: Дарья Григоренко

Гусева в своем Telegram-канале отметил, что атака была отражена дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА были зафиксированы над одним городом и восемью районами региона.

Он уточнил, что по предварительным данным никто не пострадал. Однако из-за падения обломков в одном из муниципальных образований разрушены кровля и фасад частного дома, повреждены два автомобиля.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 апреля ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ в Воронежской области.