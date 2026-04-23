Силы ПВО сбили 24 беспилотника над Воронежской областью
Над Воронежской областью были сбиты и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Гусев.
Гусева в своем Telegram-канале отметил, что атака была отражена дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА были зафиксированы над одним городом и восемью районами региона.
Он уточнил, что по предварительным данным никто не пострадал. Однако из-за падения обломков в одном из муниципальных образований разрушены кровля и фасад частного дома, повреждены два автомобиля.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 апреля ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ в Воронежской области.