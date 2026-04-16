Сальдо сообщил о высоком сопротивлении насильственной мобилизации в Херсоне
Уровень сопротивления жителей подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) при насильственной мобилизации является высоким, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что уровень сопротивления жителей правобережной части Херсонской области действиям сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) при насильственной мобилизации остается высоким, передает ТАСС.
«Сопротивление по отношению к этим людям, которые там работают, очень высокое. Но у них в руках оружие и закон, а как говорится, закон – для чужих, для своих он по-другому действует», – отметил Сальдо. По его словам, несмотря на протесты населения, сотрудники ТЦК продолжают проводить «грязную работу» по задержанию мужчин.
Сальдо подчеркнул, что полицейские поддерживают мобилизаторов, что затрудняет сопротивление местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим негласно разрешил сотрудникам военкоматов применять огнестрельное оружие против мирных граждан.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо предложил приравнять работников украинских территориальных центров комплектования к военным преступникам.
Жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали специальные группы для противодействия насильственной мобилизации.