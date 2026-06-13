Экономист назвала категории граждан с повышенными с июля пенсиями

Эксперт: Получивший госпремию доктор Заров находит возможность помочь всем обратившимся

Благотворитель Олескина: Милосердие стало делом всей жизни доктора Зарова

Tекст: Валерия Крутова

«Негласный девиз доктора звучит просто – «везите, а мы придумаем, как помочь». Бабушка из Вышнего Волочка с невыносимой болью, пожилая женщина после инсульта без документов – каждый из его пациентов слышит именно эти слова. Для него не существует случаев, когда помочь невозможно», – сказала Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость».

Она подчеркнула, что пример Зарова доказывает: честные и искренние люди, способные принять чужую боль как личную, есть. «Милосердие для него не абстрактное понятие, а ежедневный выбор в пользу каждого конкретного человека, которому нужна помощь. Общение с ним меняет что-то внутри и заставляет иначе смотреть на тех, кто рядом», – добавила она.

Собеседница отдельно отметила систему подготовки волонтеров, выстроенную под руководством Зарова. «На базе больницы Святителя Алексия выстроена целая система подготовки волонтеров и сестер милосердия. Сотни обученных им людей затем начинают помогать другим людям. Они движимы тем же внутренним светом, который исходит от самого Зарова. Это какая-то удивительная сила духа, которую он умеет передавать людям вокруг себя», – сказала Олескина.

По ее словам, Заров является доказательством того, что один человек способен на многое, «если верит в свое дело и доверяет Богу». «Заров не ждет идеальных условий и не объясняет, почему что-то невозможно, – он просто находит путь там, где другие видят тупик. Такие люди меняют жизнь тихо, без громких заявлений. И какое же счастье, что их замечают и поддерживают в нашей замечательной России», – заключила она.

В пятницу Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С высокой наградой Алексея Зарова поздравил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Он и его коллеги самоотверженно трудятся и трудятся – без отдыха, без выходных и без такого модного сегодня выгорания!», – написал он.

Алексей Заров с 2009 года трудится в Больнице Святителя Алексия, в 2016 году назначен ее главным врачом, а в 2017 году – директором. Под его руководством больница стала одним из крупнейших церковных медицинских учреждений России, оказывающих помощь всем нуждающимся, включая иногородних пациентов, бездомных граждан и беженцев.

С начала 2022 года Заров организовал оказание медицинской помощи для более чем 50 тыс. жителей исторических регионов России. По его инициативе и при его личном участии была развернута работа двух мобильных госпиталей в зоне проведения СВО. Один из них обеспечил прием более 5 тыс. пациентов, а второй сыграл важную роль в ликвидации последствий гуманитарного кризиса после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

По инициативе Зарова в 2024 году были созданы учебные центры Больницы Святителя Алексия в Севастополе и Симферополе, где обучение прошли около 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии из числа выпускников были сформированы сестричества милосердия в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

По предложению Зарова в декабре 2025 года Владимиром Путиным дано поручение о развитие паллиативной помощи в исторических регионах России.