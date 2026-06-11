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НАНПФ: В России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой
В России прорабатывается концепция корпоративной пенсионной системы с государственной поддержкой, финансирование которой ляжет преимущественно на плечи работодателей, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАНПФ) Сергей Беляков.
По словам Белякова, разработка параметров новой пенсионной программы с участием государства находится в активной стадии, передают «Известия». Он отметил, что система будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.
«Это станет новым инструментом, цель которого – сформировать дополнительную пенсию», – подчеркнул Беляков. Планируется, что при трудоустройстве сотрудник автоматически станет участником системы, но сохранит право отказаться от участия.
Работодатель будет перечислять средства на индивидуальный счет работника. Затем эти деньги будут инвестироваться фондом для защиты от инфляции и приумножения капитала. Получить накопления можно будет по достижении пенсионного возраста.
Новая система будет функционировать параллельно с программой долгосрочных сбережений, предлагая налоговые льготы как сотрудникам, так и работодателям. Окончательные параметры, включая размер взносов и механизм перехода между компаниями, еще обсуждаются.
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