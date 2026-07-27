В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
Премьер Британии Бернем обратился к России накануне визита Зеленского
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России, в котором пообещал продолжить поддержку Киева и анонсировал передачу технологий для радиоэлектронной борьбы незадолго до приезда украинского лидера, сообщает канал Sky News.
В понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Британии, передает «Газета.Ru». Там политики планируют пообщаться с участниками учений «Морской бриз», которые проходили последние три недели.
«Британия плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – заявил Бернем.
Ожидается, что Лондон объявит о передаче Киеву интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии предназначены для создания помех российским системам противовоздушной обороны.
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому продолжить давление на Россию.
Бернем заверил общественность в сохранении прежнего курса Лондона по украинскому кризису.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы правительства о безоговорочной поддержке Киева.