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Турецких звезд вызвали на допрос по громкому делу фонда Ahbap
Прокуратура Стамбула вызвала турецких артистов по уголовному делу фонда Ahbap
Турецкие артисты и журналисты дадут свидетельские показания по громкому уголовному делу об отмывании денег через благотворительный фонд Ahbap.
Правоохранительные органы Стамбула пригласили на допрос популярных артистов и журналистов по делу благотворительного фонда Ahbap, передает РИА «Новости».
Расследование в отношении организации и ее основателя, музыканта Халюка Левента, стало одним из наиболее резонансных уголовных дел в Турции за последний месяц.
«По версии следствия, ряд известных журналистов и артистов могли располагать информацией, представляющей интерес для расследования, поскольку публично поддерживали деятельность Ahbap, участвовали в благотворительных кампаниях или взаимодействовали с организацией. Именно в этом контексте прокуратура приняла решение вызвать для дачи показаний журналиста Угура Дюндара, режиссера и певца Махсуна Кырмызыгюля, певицу Гюльбен Эрген, музыканта Хайко Джепкина и актрису Эльчин Сангу», – сообщил турецкий телеканал A Haber.
Расследование началось в июле 2026 года. Следствие проверяет возможные нарушения при сборе пожертвований, финансовых операциях и налоговой отчетности. В рамках дела рассматриваются обвинения в создании преступной организации и отмывании денег. Основатель фонда Левент арестован, а активы организации заморожены. Сам музыкант и его защита категорически отрицают все обвинения. Пока артисты вызываются в прокуратуру только в качестве свидетелей.
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