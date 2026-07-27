Турецких звезд вызвали на допрос по громкому делу фонда Ahbap

Прокуратура Стамбула вызвала турецких артистов по уголовному делу фонда Ahbap

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Стамбула пригласили на допрос популярных артистов и журналистов по делу благотворительного фонда Ahbap, передает РИА «Новости».

Расследование в отношении организации и ее основателя, музыканта Халюка Левента, стало одним из наиболее резонансных уголовных дел в Турции за последний месяц.

«По версии следствия, ряд известных журналистов и артистов могли располагать информацией, представляющей интерес для расследования, поскольку публично поддерживали деятельность Ahbap, участвовали в благотворительных кампаниях или взаимодействовали с организацией. Именно в этом контексте прокуратура приняла решение вызвать для дачи показаний журналиста Угура Дюндара, режиссера и певца Махсуна Кырмызыгюля, певицу Гюльбен Эрген, музыканта Хайко Джепкина и актрису Эльчин Сангу», – сообщил турецкий телеканал A Haber.

Расследование началось в июле 2026 года. Следствие проверяет возможные нарушения при сборе пожертвований, финансовых операциях и налоговой отчетности. В рамках дела рассматриваются обвинения в создании преступной организации и отмывании денег. Основатель фонда Левент арестован, а активы организации заморожены. Сам музыкант и его защита категорически отрицают все обвинения. Пока артисты вызываются в прокуратуру только в качестве свидетелей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле турецкая полиция задержала звезду сериалов Бурака Дениза.

За несколько дней до этого силовики арестовали девять представителей киноиндустрии во время антинаркотической операции.

В феврале правоохранительные органы заподозрили 17 местных музыкантов и актеров в приобретении запрещенных веществ.