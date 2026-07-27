Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Депутаты Госдумы проскандировали «Россия, Путин, Победа» на последнем заседании
На заключительном пленарном заседании восьмого созыва спикер Вячеслав Володин и парламентарии пять раз хором произнесли патриотический лозунг.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и депутаты на последнем пленарном заседании пять раз проскандировали фразу «Россия, Путин, Победа», передает РИА «Новости».
В понедельник, 27 июля, Госдума проводит завершающее заседание восьмого созыва. Спикер пожелал коллегам успехов, отметив, что у политиков не бывает отпусков. Он призвал их усердно работать, верить в успех и делать все возможное для его скорейшего приближения.
«От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – заявил Володин. После его слов и последовавших аплодисментов зал пятикратно повторил патриотический лозунг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на заключительном заседании восьмого созыва председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении посланий президента.
Спикер нижней палаты парламента выступил за многополярный мир и диалог на равных условиях. Несколькими днями ранее политик назвал сбежавших за границу граждан предателями.