Депутаты Госдумы проскандировали «Россия, Путин, Победа» на последнем заседании

Tекст: Денис Тельманов

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и депутаты на последнем пленарном заседании пять раз проскандировали фразу «Россия, Путин, Победа», передает РИА «Новости».

В понедельник, 27 июля, Госдума проводит завершающее заседание восьмого созыва. Спикер пожелал коллегам успехов, отметив, что у политиков не бывает отпусков. Он призвал их усердно работать, верить в успех и делать все возможное для его скорейшего приближения.

«От нее зависит будущее нашей страны – свободной России. Об этом надо всегда помнить. Удачи вам», – заявил Володин. После его слов и последовавших аплодисментов зал пятикратно повторил патриотический лозунг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заключительном заседании восьмого созыва председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о стопроцентном выполнении посланий президента.

Спикер нижней палаты парламента выступил за многополярный мир и диалог на равных условиях. Несколькими днями ранее политик назвал сбежавших за границу граждан предателями.