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Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
Военный эксперт Леонков: Появление турецких F-16 на Балтии повысит влияние Эрдогана
Турция обладает второй по величине армией в НАТО. При этом члены альянса периодически игнорируют Анкару, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри блока, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он объяснил решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой.
«Страны НАТО на ротационной основе отправляют самолеты для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, которые не имеют собственных истребителей для выполнения таких задач. Так, в миссии принимали участие Германия, Франция, Испания и другие члены блока», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что с августа на дежурство заступит Турция. Причем турецкие истребители F-16 впервые разместят на эстонской авиабазе Эмари, указал собеседник. На этом фоне аналитик упомянул заявления властей республики в ходе саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.
Решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков назвал «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.
Впрочем, по его оценкам, направление Турцией пяти F-16 для участия в миссии НАТО едва ли создаст дополнительные угрозы России. «Может быть, турецкие летчики продемонстрируют какие-то особенные приемы по ведению патрулирования воздушного пространства. Мы можем наблюдать за ними с помощью локаторов. Кроме того, нашей радиотехнической разведке будет полезно послушать их переговоры в эфире во время выполнения задач», – полагает Леонков.
Ранее стало известно, что турецкие ВВС внесут свой вклад в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Анкара направит на авиабазу Эмари в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивной авиации «Пантера», сообщает Hurriyet Daily News.
Контингент, базирующийся на восьмой главной авиабазе в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет действовать с августа по ноябрь. В турецком командовании заявили, что миссия проводится для «содействия союзникам в противовоздушной обороне». Развернутые турецкие экипажи будут находиться в состоянии постоянной готовности к обнаружению неопознанных летательных аппаратов или возможным нарушениям воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
Турецкие ВВС уже привлекались к таким миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии – с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.
Напомним, в начале июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что одним из главных результатов прошедшего в Анкаре саммита НАТО стала смена формата применения авиации альянса над Балтикой – с патрульного на боевой. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Брюссель повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для атак беспилотников ВСУ по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва знает маршруты украинских дронов через Прибалтику. В июне в рамках патрулирования истребители ВВС Франции сбили БПЛА в небе над Латвией.