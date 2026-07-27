Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Песков: Сегодняшний важный разговор Путина будет не с Трампом
Вечером запланирована значимая телефонная беседа президента РФ Владимира Путина с иностранным коллегой, которая не связана с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, не с Трампом, но тоже очень важный», – ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможном контакте с главой Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности оперативно согласовать новый разговор лидеров России и США.
Представитель Кремля отметил открытость американского политика к получению информации от российского коллеги.