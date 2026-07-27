Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Ветераны СВО поделились историями о флоте со школьниками в День ВМФ
В рамках акции «Служу Отечеству» ветераны спецоперации и военнослужащие встретились с молодежью, чтобы рассказать о подвигах моряков и истории Военно-Морского Флота.
Мероприятия прошли по всей стране в честь Дня Военно-Морского Флота России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание».
«Акция «Служу Отечеству» помогает через встречи с героями и их личные истории передать подрастающему поколению ценности, которые объединяют общество: любовь к Родине, гражданскую ответственность, уважение и справедливость. Мы видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у молодежи», – заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
По словам заместителя генерального директора общества «Знание» Георгия Будного, подобные встречи служат передачей эстафеты мужества. Особое внимание уделили городам с военно-морскими базами. В Севастополе школьники пообщались с офицером Черноморского флота Егором Тимофеевым и ветераном СВО Евгением Колмогоровым, а в Новороссийске прошла интеллектуальная разминка.
В Омской области юнармейцы встретились с ветераном Сергеем Палецким, который рассказал о морской авиации и боевом опыте. Кроме того, для ребят провели мастер-класс по тактической медицине. В Запорожской области школьники соревновались в вязании морских узлов, а в Архангельской области показали документальный фильм.
Акция «Служу Отечеству» проходит третий год подряд и охватывает все регионы России. Завершением станет форум «Вместе победим!», запланированный на конец августа в Москве. В 2025 году более 7 тыс. ветеранов приняли участие в патриотическом воспитании молодежи, из них почти 300 стали лекторами общества «Знание».
Напомним, традиционная акция «Служу Отечеству» началась во всех регионах России.
Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге стартовало с церемонии возложения цветов к памятнику Петру I. Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан страны с этим праздником.