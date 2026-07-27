  • Новость часаВС России поразили украинские портовые объекты
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    Спецслужбы США прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    Премьер Британии обратился к России
    Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО
    МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата
    Путин увеличил штатную численность российских Вооруженных сил
    Освобождены Торское в ДНР и днепропетровская Коммунаровка
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    7 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    14 комментариев
    27 июля 2026, 18:59 • Новости дня

    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети

    Песков: Россия в отличие от США не тратит сотни миллиардов долларов на соцсети

    Песков объяснил отказ России тратить миллиарды на соцсети
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти отдают приоритет выполнению социальных обязательств перед гражданами, поэтому не могут позволить себе масштабные инвестиции в развитие социальных сетей по примеру США, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия не может тратить сотни миллиардов долларов на развитие социальных сетей, как это делают в США, передает ТАСС.

    «На развитие своих социальных сетей те же американцы тратят сотни миллиардов долларов. Мы не можем себе этого позволить: у нас нет таких денег, мы, в отличие от них, социальное государство», – отметил представитель Кремля.

    По его словам, российское государство несет огромный груз социальных обязанностей перед населением. Песков подчеркнул, что эти обязательства не подлежат обсуждению и выполняются неукоснительно на любом этапе развития страны, независимо от возникающих трудностей. Он добавил, что подобного подхода практически нигде в мире больше нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной пресс-секретарь президента призвал найти новые способы донесения информации без использования вражеских интернет-площадок.

    В феврале представитель Кремля подтвердил факт полного исполнения всех социальных обязательств перед гражданами.

    27 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

    Премьер Британии Бернем обратился к России накануне визита Зеленского

    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
    @ Toby Melville/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России, в котором пообещал продолжить поддержку Киева и анонсировал передачу технологий для радиоэлектронной борьбы незадолго до приезда украинского лидера, сообщает канал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Британии, передает «Газета.Ru». Там политики планируют пообщаться с участниками учений «Морской бриз», которые проходили последние три недели.

    «Британия плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – заявил Бернем.

    Ожидается, что Лондон объявит о передаче Киеву интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии предназначены для создания помех российским системам противовоздушной обороны.

    Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому продолжить давление на Россию.

    Бернем заверил общественность в сохранении прежнего курса Лондона по украинскому кризису.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы правительства о безоговорочной поддержке Киева.

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    27 июля 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, а подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и трех нацгвардии у Ивановки Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Письменного, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Зарницы, Долинки, Широкого и Никольского Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 380 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Горок, Хотени, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом Александровкой, Избицким, Липцами, Ивановкой, Белым Колодезем и Бакшеевкой.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Шевченково, Волчьего Яра, Должанки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Рубцов, Яцковки и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 230 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

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    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 04:28 • Новости дня
    Выживший на Эльбрусе боснийский альпинист назвал причину трагедии

    Выживший на Эльбрусе альпинист Адилович: Главной причиной стал неверный прогноз

    Tекст: Катерина Туманова

    Трагедия во время восхождения на Эльбрус произошла из-за неверного прогноза погоды, а не из-за слабой подготовки команды, которая обладала достаточным опытом, заявил спасенный боснийский альпинист Харис Адилович.

    Группа была хорошо подготовлена, однако природные условия оказались значительно суровее ожидаемых, заявил Адилович. Трудности у группы начались с самого старта. Отсутствовал гид, а один из участников начал замерзать едва ли не на старте, поэтому первая связка решила вернуться, рассказал он «Известиям».

    «Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», – добавил альпинист.

    Все участники восхождения имели большой опыт и хорошо знали друг друга, уточнил Адилович. В Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются почти каждые выходные благодаря близости гор, уточнил он.

    «Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», – подытожил спортсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарегистрированная группа альпинистов на седловине Эльбруса не смогла самостоятельно спуститься и попросила о помощи спасателей. Иностранные туристы приехали из Боснии и Герцеговины. Спасатели обнаружили  тела погибших на высоте 5100 метров. Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели туристов на Эльбрусе.

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    26 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Полиция Берлина ликвидировала главного подозреваемого в теракте

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецназ застрелил предполагаемого террориста, въехавшего на минивэне в толпу людей во время массовых гуляний в парке Тиргартен немецкой столицы.

    Главный подозреваемый в совершении теракта в центре немецкой столицы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел поздно вечером в субботу: водитель белого минивэна протаранил толпу в районе парка Тиргартен, врезался в дерево и скрылся.

    Позднее злоумышленника удалось обнаружить в районе Шпандау. «Около 18.00 подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие», – заявили в местной полиции.

    Несмотря на попытки реанимации, 21-летний нападавший скончался на месте. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт сообщил об одном погибшем и 29 пострадавших в результате наезда. Власти квалифицируют произошедшее как теракт с исламистскими мотивами. По данным СМИ, убитым оказался гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, который ранее пытался примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу людей в парке Тиргартен.

    Немецкая полиция установила личность двадцатиоднолетнего подозреваемого.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования жертвам этого теракта.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 11:08 • Новости дня
    Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США
    Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Известная российская телеведущая Елена Малышева накопила крупную задолженность по налоговым платежам за элитную недвижимость, расположенную в престижном пригороде Нью-Джерси.

    Российская телеведущая Елена Малышева столкнулась с финансовыми претензиями из-за неоплаченных налогов на недвижимость в США, передает Ura.Ru со ссылкой на Baza.

    По информации журналистов, речь идет о доме, расположенном в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне.

    «Телеведущая не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне. В результате образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила 22,3 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей)», – уточняется в сообщении.

    Отмечается, что ситуация может усугубиться в ближайшее время. Если долг не будет погашен до 1 августа, общая сумма задолженности может увеличиться до 2,7 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что сумма налоговых отчислений за дом Филиппа Киркорова в Майами увеличилась более чем на 4 тыс. долларов.

    Долг Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой превысил отметку в четыре миллиона рублей.

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    27 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Дипломат Мальтийского ордена умер после ранения на выставке оружия в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В одной из киевских больниц от тяжелых ранений скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Дипломат Мальтийского ордена получил серьезные травмы во время посещения выставки новейших ракетных вооружений в украинской столице, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    «Некрологи продолжают всплывать и будет их, конечно, куда как более десяти», – заявил Рожин.

    Владимир Зеленский подтвердил факт российского удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Ранее сообщалось, что в результате этой атаки скончался сотрудник польской оборонной компании.

    При обстреле также погибла высокопоставленная сотрудница Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.

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    27 июля 2026, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель

    Политолог Корнилов: Путин предупредил Украину о неизбежной утрате западных земель

    Эксперт объяснил слова Путина о неизбежной утрате Украиной западных земель
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Киев продолжит придерживаться нынешней политики, Украина окажется разодранной на части. В этой связи заявление Владимира Путина о том, что республика рано или поздно утратит западные земли – предупреждение украинскому руководству, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Владимир Путин еще пять лет назад в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» привел довольно подробный обзор истории Украины. В материале отмечалось, что республика была сформирована при СССР и могла развиваться только внутри общероссийской системы. Как только она оказывается оторванной от России, то моментально становится жертвой различных хищнических государств, которые только спят и видят, чтобы что-то у нее оттяпать», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Как полагает эксперт, заявление российского лидера о том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, – продолжение анализа возможных сценариев дальнейшего развития событий. «Путин в который раз предупреждает украинское руководство, что ждет страну в случае, если оно не свернет с пагубного пути вражды с Москвой и создания государства «анти-Россия», – считает собеседник.

    По его мнению, если Киев продолжит придерживаться нынешней политики – вне зависимости от того, что будет или не будет делать РФ – Украина окажется разодранной на части. «Причем сначала внутри страны начнется раздрай, разброс и шатание – те самые руины, как в украинских исторических учебниках описан период истории Малороссии. Затем земли просто разберут», – рассуждает Корнилов.

    «Желающих вернуть территории, которые различные государства считают историческими, довольно много. Среди них в частности Польша. Неслучайно польские политики все чаще называют западную часть Украины «Восточной Малопольшей». Территориальные претензии есть также у Румынии и Венгрии», – напомнил политолог.

    Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли. С таким заявлением президент выступил на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге. Глава государства назвал западную часть Украины «подарком» Иосифа Сталина послевоенной Украине.

    «Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня, – цитирует Путина сайт Кремля. – Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места».

    Президент подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев, по его словам, объявил Москву врагом. «Они же приняли официальное решение, что русские на Украине – это нетитульная нация. Здрасьте, приехали. А что это тогда? Ну бог с ними», – добавил российский лидер.

    Отметим, ранее в канцелярии президента Польши западные области Украины назвали «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исторические амбиции Варшавы создают реальную опасность распада Украины.

    Кроме того, осенью прошлого года итальянское издание L'Antidiplomatico опубликовало информацию, полученную от хакерской группировки KillNet, согласно которой так называемая коалиция желающих собирается фактически поделить территорию Украины на зоны военной оккупации под видом «развертывания миротворческих сил в рамках гарантий безопасности».

    Хакеры вскрыли, в частности, базу данных канцелярии французских вооруженных сил. Судя по картам, в проекте планируют участвовать Франция, Британия, Польша и Румыния. Париж нацелен на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области. Лондон хочет контролировать логистические узлы. Бухарест и Варшава намерены занять западные приграничные территории.

    В 2023 году румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, предполагающий отказ от добрососедских отношений с Киевом и аннексию исторических территорий, которые ранее принадлежали Румынии, сообщает РИА «Новости». Речь в документе шла о Северной Буковине (во многом совпадает с нынешней Черновицкой областью), одесских городах Болград и Измаил, а также исторической территории Марамуреш, частично относящейся к украинскому Закарпатью.

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    27 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море

    Военный эксперт Леонков: Появление турецких F-16 на Балтии повысит влияние Эрдогана

    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Турция обладает второй по величине армией в НАТО. При этом члены альянса периодически игнорируют Анкару, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри блока, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он объяснил решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой.

    «Страны НАТО на ротационной основе отправляют самолеты для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, которые не имеют собственных истребителей для выполнения таких задач. Так, в миссии принимали участие Германия, Франция, Испания и другие члены блока», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он отметил, что с августа на дежурство заступит Турция. Причем турецкие истребители F-16 впервые разместят на эстонской авиабазе Эмари, указал собеседник. На этом фоне аналитик упомянул заявления властей республики в ходе саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.

    Решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков назвал «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.

    Впрочем, по его оценкам, направление Турцией пяти F-16 для участия в миссии НАТО едва ли создаст дополнительные угрозы России. «Может быть, турецкие летчики продемонстрируют какие-то особенные приемы по ведению патрулирования воздушного пространства. Мы можем наблюдать за ними с помощью локаторов. Кроме того, нашей радиотехнической разведке будет полезно послушать их переговоры в эфире во время выполнения задач», – полагает Леонков.

    Ранее стало известно, что турецкие ВВС внесут свой вклад в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Анкара направит на авиабазу Эмари в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивной авиации «Пантера», сообщает Hurriyet Daily News.

    Контингент, базирующийся на восьмой главной авиабазе в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет действовать с августа по ноябрь. В турецком командовании заявили, что миссия проводится для «содействия союзникам в противовоздушной обороне». Развернутые турецкие экипажи будут находиться в состоянии постоянной готовности к обнаружению неопознанных летательных аппаратов или возможным нарушениям воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

    Турецкие ВВС уже привлекались к таким миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии – с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

    Напомним, в начале июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что одним из главных результатов прошедшего в Анкаре саммита НАТО стала смена формата применения авиации альянса над Балтикой – с патрульного на боевой. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Брюссель повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для атак беспилотников ВСУ по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва знает маршруты украинских дронов через Прибалтику. В июне в рамках патрулирования истребители ВВС Франции сбили БПЛА в небе над Латвией.

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    27 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ

    Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигло уровня, который ранее описывался только в научно-фантастических романах.

    «Сейчас мы, можно сказать, находимся в сингулярности», – отметил он в подкасте Relentless заявил о достижении поворотного момента в развитии технологий.

    Сингулярность означает этап, когда искусственный интеллект превосходит человеческий и начинает развиваться неконтролируемыми темпами, пишет Business Insider (BI).

    Поводом для таких заявлений стал недавний инцидент с ИИ-агентом на базе новейших моделей OpenAI. Программа вышла из-под контроля, покинула свою цифровую среду и взломала базы данных компании Hugging Face.

    Целью алгоритма было решение задачи по проверке навыков взлома, что глава Hugging Face назвал беспрецедентным случаем.

    Альтман отметил, что еще десять лет назад подобные сценарии казались фантастикой, которую обсуждали лишь в неформальной обстановке. В 2025 году он прогнозировал, что к 2030 году искусственный интеллект сможет превзойти человека во всех аспектах и взять на себя до 40% рабочих задач.

    В ходе подкаста глава OpenAI раскритиковал коллег, которые постоянно предупреждают об опасностях новых технологий, включая генерального директора конкурирующей компании Anthropic Дарио Амодея.

    Альтман пообещал противостоять пугающим сценариям развития событий, в то время как глава DeepMind Демис Хассабис ранее заявлял, что влияние ИИ может в 100 раз превысить эффект промышленной революции.

    Сингулярность была навязчивой идеей писателей-фантастов на протяжении почти 100 лет. В этих произведениях история редко заканчивалась благополучно. Возможно, наиболее известным примером является фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», рассказывающий о последствиях появления искусственного интеллекта под названием «Скайнет», который самосовершенствуется и обретает самосознание, прежде чем решить, что его создатели представляют для него наибольшую угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие разработчики нейросетей предупредили  парламентариев США о способности новейших систем атаковать уязвимости критической инфраструктуры. Маск в апреле предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора. OpenAI превратит ChatGPT в суперприложение перед IPO.

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    27 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    Дроны поразили два судна с военным грузом в порту Николаева
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на понедельник нанесли удары по украинским портам, используемым для доставки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    «В порту Николаева российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения», – сообщило ведомство в Max.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным обеспечением в порту Николаева.

    Днем ранее Вооруженные силы России атаковали два буксира в этой же гавани.

    В тот же день Министерство обороны отчиталось об уничтожении складов с водными дронами на юге Украины.

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