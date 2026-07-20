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    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
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    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трампа интересует не Иран, а мировой экономический кризис

    Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

    11 комментариев
    20 июля 2026, 18:36 • Новости дня

    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ

    ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения, а также резервуары с ГСМ для ВСУ. Кроме того, были поражены еще три судна на подходе к порту Черноморск: два балкера и сухогруз, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаки на порты и транспортные суда, работающие в интересах противника, передает Минобороны России. В Одесском морском торговом порту ударные дроны поразили два сухогруза во время выгрузки военного снаряжения. Также уничтожены резервуары с топливом для украинских войск.

    В порту Черноморска Одесской области атаке подверглись объекты инфраструктуры. Они использовались для разгрузки и хранения военных поставок.

    Помимо этого, беспилотники настигли цели в открытом море. В нескольких десятках километров южнее Затоки поражены два балкера и один сухогруз. Эти суда направлялись с военными грузами в Черноморск.

    Накануне российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта. В тот же день военные уничтожили два цеха по производству беспилотников.

    Сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после серии мощных взрывов.

    19 июля 2026, 21:31 • Новости дня
    Эксперты назвали стоимость восстановления разрушенных дронами складов RWB

    Восстановление уничтоженных дронами складов RWB оценили в 35,8 млрд рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановление разрушенных в результате атаки беспилотников логистических комплексов маркетплейса Wildberries обойдется компании в 35,8 млрд рублей, при этом потери инфраструктуры составили около 7%.

    Затраты на реконструкцию поврежденных объектов в Электростали и Котовске могут достичь 35,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ». Атаки дронов вывели из строя почти 7% мощностей компании RWB, развивающей площадку Wildberries.

    Генеральный директор группы компаний «Мета» Максим Лещев подсчитал, что строительные работы обойдутся в 100 тыс. рублей за квадратный метр. «Общая стоимость работ составит 35,8 млрд рублей», – заявил эксперт. Другой источник на рынке недвижимости назвал сумму в 21,5 млрд рублей.

    Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев также оценил стоимость логопарков более чем в 20 млрд рублей. Аналитик подчеркнул, что цены на восстановительные работы продолжают неуклонно расти.

    Удары по логистическим центрам произошли в ночь на 18 июля 2026 года. Площадь возгорания в Подмосковье составила 250 тыс. квадратных метров, а в Тамбовской области – 108 тыс. квадратных метров. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 86 получили различные ранения.

    Руководство RWB пообещало оказать материальную поддержку семьям пострадавших сотрудников. Уцелевшие товары со сгоревших складов оперативно сняли с продажи. Сама компания пока не публиковала официальную оценку нанесенного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели локализовали основной очаг возгорания на складе в подмосковной Электростали.

    Работники распределительного центра в Котовске оперативно вывели коллег в безопасное место. Руководство компании пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по два миллиона рублей.

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    20 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт Анпилогов: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ

    Эксперт: Война Киева с бытовыми складами в Подмосковье говорит о потолке возможностей ВСУ
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе. Вторая цель Банковой – убедить украинцев в боеспособности ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Украина атаковала гражданские объекты в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе.

    «Ударами по складам и другим гражданским объектам в Москве и Подмосковье Киев пытается решить сразу две задачи. Первая – украинская внутриполитическая. Она заключается в том, чтобы успокоить население и элиты, которые выступают против отставки министра обороны Михаила Федорова», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Спикер напомнил, что на Украине разворачивается очередной политический кризис, сопровождающийся массовыми митингами против кадровых решений Зеленского. «Смена правительства, которой Киев, судя по всему, хотел замаскировать отставку Федорова, вызвала масштабные выступления. Поэтому Банковая хочет убедить украинцев в сохранении боеспособности ВСУ на фоне смены главы Минобороны», – указал собеседник.

    «Анализ фотографий и видео атакованных объектов позволяет предположить, что украинские БПЛА были снабжены зажигательной боевой частью, а не фугасной или осколочной. Их цель – вызвать масштабный пожар, создать картинку черных клубов дыма над столичным регионом. Это не имеет военного значения, но, по замыслу Киева, должно создать психологический эффект «перемоги», – пояснил эксперт.

    По его словам, вторая цель Киева – спровоцировать бытовые трудности и социальное недовольство – тоже вряд ли достижима. «Удар Киева по психологии комфорта россиян нельзя назвать очень успешным. Возможно, на Банковой не знают, что заказы в большинстве случаев оплачиваются при получении», – заметил Анпилогов.

    При этом эксперт согласился, что серьезный ущерб из-за украинских налетов понесли предприниматели и поставщики, которые работают с маркетплейсами. Вместе с тем он напомнил, что закон позволяет бизнесу проводить закупки крупнокалиберного вооружения ПВО. «Судя по всему, ВСУ уперлись в потолок своих возможностей на фронте и фокусируют усилия на борьбе с отдыхающими на Южном берегу Крыма и бытовыми товарами в Подмосковье», – резюмировал аналитик.

    В ночь на 20 июля Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона летело более 400 вражеских беспилотников. По его словам, большая часть дронов ВСУ была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

    По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате пострадали десять человек, в том числе ребенок. По информации главы региона, в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, госпитализация ей не потребовалась.

    В Подольске при падении беспилотников начались пожары, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом в деревне Малое Толбино. Пострадали две женщины, уточнил Воробьев. Логистический комплекс Wildberries в Коледино под Подольском эвакуировали из-за атаки БПЛА. В пресс-службе RWB позже заявили, что работники вернулись на места, а комплекс работает в штатном режиме.

    «В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», – написал губернатор Подмосковья. По данным муниципальных властей, в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата».

    Глава городского округа Евгения Хрусталева также сообщила, что БПЛА попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова – поврежден фасад. Как уточнила чиновница, при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки на Московский регион по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

    Напомним, в субботу логистические центры компании Wildberries (объединенная компания RWB) подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате ударов по крупнейшим распределительным центрам в городе Котовске (Тамбовская область) и подмосковной Электростали есть погибшие и десятки раненых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил от «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    Российская армия за неделю уничтожила 37 морских судов ВСУ
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнюю неделю российские вооруженные силы поразили десятки кораблей и катеров, задействованных для перевозки грузов украинской армии, свидетельствуют данные российских силовых структур.

    С 13 по 19 июля российские военные поразили не менее 37 морских судов, выполнявших задачи в интересах ВСУ, сообщает РИА «Новости».

    Наибольшее число целей уничтожено 14 и 15 июля – по семь единиц в каждый из дней.

    В остальные дни также фиксировались успешные удары: по шесть судов поражено 13 и 17 июля, пять – 18 июля, четыре – 19 июля, два – 16 июля.

    Среди уничтоженных объектов оказались 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, килекторное судно и два катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России атаковали два балкера с военными грузами на рейде порта Одессы.

    Днем ранее российские беспилотники поразили три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    До этого удары дронов пришлись по пяти сухогрузам в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения.

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    20 июля 2026, 09:05 • Новости дня
    ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы
    ВС России поразили резервуары с топливом в порту Одессы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжила атаки на украинские портовые объекты, уничтожив запасы горюче-смазочных материалов в порту Одессы, предназначенных для снабжения ВСУ, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на 20 июля нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины, задействованной в интересах украинской армии, следует из сообщения Минобороны .

    Для атаки использовалось высокоточное оружие воздушного базирования, а также барражирующие боеприпасы. Целью удара стали объекты на территории государственного предприятия «Морской торговый порт «Одесса».

    В результате успешных действий было нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники атаковали три сухогруза с военным снаряжением в портах Южный и Одесса.

    Вооруженные силы России уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов для украинской армии в порту Южный.

    Днем ранее высокоточное оружие воздушного базирования поразило запасы горючего на территории одесского морского порта.

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    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

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    20 июля 2026, 12:43 • Новости дня
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    ВС России поразили грузовые ж/д составы ВСУ в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские «Герани» поразили военные эшелоны противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «В щепки вместе с рельсами: наши разобрали военные эшелоны противника в Запорожской области», говорится в канале Max Минобороны.

    «Дроноводы точечно отработали по железнодорожным составам ВСУ с военным грузом», добавили в оборонном ведомстве.

    Минобороны подчеркнуло, что регулярные удары по инфраструктуре и украинским локомотивам блокируют снабжение ВСУ на передовой.

    Ранее в понедельник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что ВС России уничтожили более 200 перевозивших западное оружие тепловозов ВСУ.

    На прошлой неделе российские войска также уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Также беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение железнодорожных состава в Днепропетровской области.

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    19 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке

    Пленные боевики ВСУ поблагодарили солдат ВС России за спасение

    Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке
    @ Скриншот с видео Max-канала Минобороны

    Tекст: Катерина Туманова

    Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили российских бойцов за сохранение жизни после того, как командование отправило их на верную гибель в Константиновке делать пиар-видео об успехах ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Бойцы 425-го полка ВСУ «Скала» поблагодарили российских военных, которые сохранили им жизнь при взятии в плен. Командование ВСУ отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать украинские флаги в освобожденной российскими войсками Константиновке в ДНР.

    Тогда бойцы российской группировки «Южная» взяли солдат ВСУ в плен.

    «Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых <...> Спасибо четвертой бригаде <...> слава Российской Федерации!» – сказали пленные на видео, опубликованном Минобороны России.

    На видео Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым приколоты фотографии Владимира Зеленского и Александра Сырского. В ходе видеозаписи они их бросают и разворачивают российский триколор.

    Напомним, ВСУ потребовали любой ценой записывать видео о присутствии в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Пленный военнослужащий 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский рассказал о неосведомленности командования ВСУ реальной ситуацией на участке фронта. Российские военные 19 июля взяли в плен украинских штурмовиков в Константиновке.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    20 июля 2026, 17:09 • Новости дня
    Минздрав сообщил о госпитализации 25 человек после атаки БПЛА в Шебекино

    Минздрав: После атаки БПЛА в Шебекино госпитализированы 25 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после удара беспилотника по пассажирскому автобусу в больницы доставили 25 человек, среди которых есть один ребенок, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    В Минздраве сообщили, что медицинская помощь потребовалась 25 пассажирам автобуса, пострадавшего в результате удара беспилотного летательного аппарата, передает РИА «Новости».

    По оперативным данным, среди раненых один несовершеннолетний.

    «Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Врачи продолжают оказывать необходимую помощь всем поступившим в стационары. Состояние большинства раненых не вызывает серьезных опасений у специалистов.

    Украинский беспилотник целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино. Согласно предварительной информации, жертвами стали пять человек, включая ребенка, еще 23 получили ранения.

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    19 июля 2026, 20:52 • Новости дня
    Российские военные сбили 161 украинский беспилотник за 12 часов

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированная атака украинских летательных аппаратов затронула сразу несколько регионов России, включая Москву и южные территории.

    Средства противовоздушной обороны ВС РФ в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, передает РИА «Новости». Атака продолжалась на протяжении двенадцати часов.

    «В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

    Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областями.

    Кроме того, беспилотники перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 117 вражеских летательных аппаратов над девятью областями и акваториями двух морей.

    Тремя днями ранее российские военные отразили массированную атаку 146 украинских беспилотников. В начале месяца отечественные системы ПВО перехватили 116 дронов над регионами России.

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    20 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    «Герани» уничтожили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» атаковали стоянку грузовой техники Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска нанесли удар по транспортному узлу украинской армии в Днепропетровской области, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что для атаки применялись беспилотные летательные аппараты «Герань».

    «Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих», – заявили в оборонном ведомстве.

    В министерстве также уточнили, что часть уничтоженных машин представляла собой автоцистерны. Они использовались украинскими военными для транспортировки горюче-смазочных материалов и непродолжительного хранения нефтепродуктов. Успешное поражение назначенной цели было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

    Накануне российские войска разгромили логистический центр украинской армии в Днепропетровске.

    Ранее расчеты ударных аппаратов «Герань» уничтожили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях.

    В начале месяца беспилотники сожгли стоянку с грузовиками для перевозки дронов.

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    20 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Пленный украинский десантник выдал российским военным маршруты движения ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский десантник, сдавшийся в плен на днепропетровском направлении, передал ВС РФ координаты мест дислокации и маршрутов движения ВСУ, рассказал командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.

    Командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии Александр Волков сообщил подробности допроса украинского военного, передает ТАСС. Боец сдался на днепропетровском направлении и поделился ценными сведениями с группировкой войск «Центр».

    «Он рассказал маршруты захода, где дислоцируются, где тыловой район, на чем их довозят», – отметил офицер. Ранее поступала информация о сдаче в плен еще одного солдата пятой батальонно-тактической группы десантно-штурмовых войск на этом же участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный сержант украинской теробороны передал российским военным координаты позиций ВСУ около Купянска.

    Захваченный разведчик Владимир Ли выдал российской стороне расположение важных военных объектов.

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    20 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    В Одинцово из-за падения беспилотника пострадали машина и заборы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заборы частных домовладений и легковой автомобиль повреждены в результате атаки беспилотников в Одинцовском городском округе, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

    Заборы частных домовладений и легковой автомобиль получили повреждения в результате атаки беспилотников в Одинцовском городском округе, сообщил Иванов в Max.

    «Ночью силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов. В Одинцовском округе в результате падения БПЛА поврежден легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений. Пострадавших нет», – сообщил чиновник.

    Иванов подчеркнул, что на месте падения обломков в настоящее время работают экстренные службы. Глава округа также напомнил жителям о запрете на фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны, а также на распространение сведений о действиях специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших при падении сбитых дронов в регионе.

    Глава Подольска Григорий Артамонов подтвердил повреждение котельной и нескольких жилых домов из-за утренней атаки.

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    20 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    Под Харьковом уничтожили три штурмовые группы ВСУ полка «Скала»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска пресекли попытку прорыва трех штурмовых групп украинского полка «Скала» на харьковском направлении, уничтожив всех бойцов противника, сообщил источник в силовых структурах.

    Украинские подразделения из состава 425-го отдельного штурмового полка выдвинулись из района населенного пункта Бугаевка и двигались в направлении Казачьей Лопани, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Перемещение противника было своевременно вскрыто нашей разведкой – все украинские националисты уничтожены в результате огневого воздействия», – добавил он.

    Успешные действия разведки позволили вовремя обнаружить маневры противника на харьковском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские силовики отбили атаку боевиков 425-го полка в Казачьей Лопани.

    В начале того же месяца десантно-штурмовые подразделения украинской армии понесли тяжелые потери на этом направлении.

    Накануне военнослужащие Южной группировки войск взяли в плен штурмовиков данного элитного подразделения в Константиновке.

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    20 июля 2026, 06:19 • Новости дня
    В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило издание «Общественное. Новости».

    О происшествии на территории Запорожья, контролируемой украинскими силами, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    В настоящее время подробности инцидента не разглашаются. Известно лишь, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучат сирены воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня на территории Запорожья прогремел мощный взрыв.

    В мае украинские СМИ зафиксировали серию аналогичных инцидентов в пригороде Харькова и Херсоне.

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