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Метеоролог Позднякова предупредила о грозе в Москве
Во вторник жителей российской столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В течение дня столичный регион накроют осадки, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».
«Во вторник в Москве ожидаются дожди, днем в городе возможна гроза. Ветер будет порывистый со скоростью 12-15 метров в секунду», – рассказала специалист.
Синоптик добавила, что минимальная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях с грозами.
В понедельник синоптики прогнозировали в столичном регионе облачную погоду с прояснениями и сильные дожди.