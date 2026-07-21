Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Дроны ВС России уничтожили резервуары с топливом в Черниговской области
Ударные беспилотники российских военных поразили емкости для хранения горюче-смазочных материалов, которые использовались украинской армией, сообщило Минобороны.
Российские войска нанесли точный удар по топливным резервуарам в населенном пункте Бахмач Черниговской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Атака проводилась с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер»
«В результате поражения места хранения горюче-смазочных материалов емкости получили повреждения, возник сильный пожар», – добавили в министерстве.
Кроме того, военное ведомство отчиталось об уничтожении логистического транспорта ВСУ. На стоянке около населенного пункта Корюковка беспилотник поразил грузовик, перевозивший материальные средства для украинской армии, машина сгорела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник атаковал логистический центр украинских войск в Черниговской области.
Ранее дроны уничтожили три автозаправочные станции в этом регионе
Новая модификация аппарата «Герань-4 Сикер» получила турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.