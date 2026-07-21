Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника в Белгороде
Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю, находившемуся на территории коммерческого объекта в Белгороде, сообщил оперштаб региона.
В результате инцидента погиб один человек. «Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким», – говорится в сообщении оперштаба в Max.
После взрыва машина загорелась. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Кроме того, в результате атаки были повреждены еще четыре автомобиля, находившиеся поблизости.
Накануне в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один человек. Несколькими днями ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Никольское.
До этого при обстреле поселка Красная Яруга от полученных травм скончалась местная жительница.