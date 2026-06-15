Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС
Представитель МИД Бердыев: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Шэньчжэне осенью, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
«Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердыев заявил о попытках Запада сорвать российское председательство в АТЭС.
Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал осенний визит Путина на саммит организации в китайский Шэньчжэнь.
В мае лидеры двух государств приняли в Пекине совместную декларацию о становлении многополярного мира.