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СК завел дело после наезда катера на шестилетнюю девочку в Саратовской области
В Саратовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта после наезда катера на ребенка, сообщили в правоохранительных органах.
Вечером 1 августа в Марксовском районе маломерное моторное судно сбило шестилетнюю девочку, передает РИА «Новости».
«Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й статье УК РФ», – сообщил источник в правоохранительных органах.
Следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают очевидцев.
Пострадавшая была оперативно доставлена в одну из больниц Саратова. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, так как инцидент произошел в районе городского пляжа.
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