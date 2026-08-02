СК завел дело после наезда катера на шестилетнюю девочку в Саратовской области

Tекст: Дарья Григоренко

Вечером 1 августа в Марксовском районе маломерное моторное судно сбило шестилетнюю девочку, передает РИА «Новости».

«Водитель установлен, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по 263-й статье УК РФ», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Следователи уже осмотрели место происшествия и допрашивают очевидцев.

Пострадавшая была оперативно доставлена в одну из больниц Саратова. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания, так как инцидент произошел в районе городского пляжа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в Татарстане двое детей пострадали при столкновении гидроцикла с понтонным пирсом.

В начале того же месяца в этом регионе девушка на гидроцикле протаранила сапборд с тремя отдыхающими.

В августе прошлого года в Астраханской области из-за опрокидывания маломерного судна тяжелые травмы получила пятилетняя девочка.