Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.
Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
The Telegraph: Секретная комната посольства КНР в Лондоне окажется в метре от британских кабелей связи
Под новым китайским «суперпосольством» в Лондоне планируется строительство скрытого подземного помещения, расположенного в непосредственной близости от важнейших волоконно-оптических кабелей, по которым передаются конфиденциальные финансовые данные Великобритании.
Как сообщает газета The Telegraph, получившая доступ к проектным документам, речь идет о масштабном дипломатическом комплексе площадью около 22 тыс. кв. метров, который Китай намерен возвести на месте бывшего Королевского монетного двора в центре Лондона. Всего под зданием запроектировано 208 подземных помещений, однако особое внимание журналистов привлек один скрытый зал, расположенный всего в метре от кабелей, обслуживающих Сити и крупные дата-центры столицы.
Согласно планам, в этом подземном помещении предусмотрены системы отвода горячего воздуха, что может указывать на размещение энергоемкого оборудования, в том числе вычислительных систем. Кроме того, проект предполагает снос и последующее восстановление внешней стены подвала прямо рядом с кабельной трассой, что, по мнению экспертов, теоретически создает возможность доступа к линиям связи.
Эти кабели принадлежат таким компаниям, как BT Openreach, Colt Technologies и Verizon Business. Они обеспечивают передачу данных между дата-центрами Лондона и являются частью инфраструктуры London Internet Exchange – одного из крупнейших интернет-узлов в мире. По ним проходят банковские транзакции, корпоративные данные, электронная почта и сообщения миллионов пользователей.
Раскрытие планов вызвало новую волну обеспокоенности в британском политическом истеблишменте. Теневой министр по вопросам национальной безопасности Алисия Кернс заявила, что одобрение проекта фактически создаст для Китая «плацдарм экономической войны в самом сердце критической инфраструктуры Великобритании». По ее словам, близость скрытых помещений к кабелям несет очевидные риски для национальной безопасности.
Опасения разделяют и эксперты. Профессор Университета Суррея Алан Вудворд отметил, что подобные подземные объекты могут использоваться как для легитимных нужд защищенной связи, так и для гораздо более широкого спектра разведывательных задач. Он подчеркнул, что история знает немало примеров перехвата кабельного трафика различными государствами.
Несмотря на скандал, ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может одобрить проект до своего визита в Китай, где он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее проект уже вызывал споры: при предыдущем правительстве документы были сильно отредактированы «по соображениям безопасности», что привело к задержке согласований.
В британском правительстве заявляют, что все вопросы национальной безопасности учтены, а к процессу привлечены профильные службы. Китайская сторона от комментариев отказалась. В BT Openreach в свою очередь подчеркнули, что инфраструктура компании защищена, а безопасность обеспечивается в координации с государством.
Ранее газета ВЗГЛЯД представила декабрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств», в котором Британия и Германия делят первое место с рекордными 95 баллами.