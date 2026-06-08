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Пашинян заявил о формировании правительства партией «Гражданский договор»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его партия «Гражданский договор» обеспечила себе парламентское большинство.
Премьер-министр Армении объявил о победе своей политической силы на выборах, что позволит политической силе самостоятельно сформировать новое правительство республики, передает РИА «Новости».
Выступая перед депутатами в Национальном собрании Армении, премьер-министр официально заявил о победе: «Хочу поздравить партию «Гражданский договор» с достигнутыми результатом и победой. «Гражданский договор» получит парламентское большинство и сформирует правительство», – заявил Пашинян.
Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось 7 июня при явке почти 49%.
После обработки 98% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,82% голосов.
Лидер оппозиции Самвел Карапетян назвал выборы в Армении недемократичными.