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    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    11 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня

    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    23 июля 2026, 10:25 • Новости дня
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    В ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений, отказавшись от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Окончательное решение по ограничительным мерам будет принято Советом ЕС до конца текущего дня, передает ТАСС.

    Дипломатический источник в Брюсселе заявил: «Послы согласовали 21-й пакет санкций».

    По словам европейского чиновника, новый документ не содержит полного эмбарго на транспортировку энергоресурсов. Главный оператор морских перевозок сжиженного природного газа в Европе, которым является Греция, сохранит возможность доставлять российское топливо в третьи страны.

    Собеседник агентства также подчеркнул, что новые рестрикции вступят в законную силу сразу после их официального утверждения руководством объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции заблокировали принятие 21-го пакета санкций Евросоюза для защиты судоходной компании Dynagas.П

    озже представители стран объединения исключили многие ключевые меры из нового пакета ограничений ради защиты интересов бизнеса. В итоге Евросоюз разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    23 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Стало известно о возможности Греции избежать запрета на перевозку российского СПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Греческая Dynagas сможет перевозить российский СПГ и после введения нового пакета антироссийских санкций, так как ЕС планирует разрешить европейским компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.

    Греческой судоходной компании Dynagas будет разрешено продолжать перевозить российский сжиженный природный газ в рамках новых санкций Европейского союза, пишет Financial Times.

    Соглашение, которое представители стран ЕС должны одобрить в четверг, позволит европейским компаниям транспортировать российский СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления.

    Источники издания отмечают, что объемы поставок будут ограничены уровнем 2025 года. Кроме того, страны ЕС планируют продлить на год действие потолка цен на российскую нефть на уровне 44,10 доллара за баррель, чтобы ограничить доходы Москвы.

    Компромисс по санкциям был достигнут после сопротивления со стороны Афин и других столиц, опасающихся ущерба для своих экономических интересов. В частности, Греция выступила в защиту компании Dynagas, которая эксплуатирует 27 газовозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, FT 16 июля сообщила о вето Греции на новые санкции против российского СПГ и об ослаблении поддержки антироссийских санкций в ЕС. При этом Politico отметила, что ЕС столкнулся с нехваткой идей для 21-го пакета антироссийских санкций.

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    22 июля 2026, 23:18 • Новости дня
    Суд в Гааге отказался отпустить экс-главу Освободительной армии Косова под залог

    Бывший глава Освободительной армии Косова Хашим Тачи остался под стражей в Гааге

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный трибунал отклонил ходатайство об освобождении обвиняемого в военных преступлениях Хашима Тачи за 50 тыс. евро из-за высоких рисков.

    Бывшему лидеру непризнанной республики и полевому командиру Освободительной армии Косова Хашиму Тачи отказали в изменении меры пресечения, передает ТАСС.

    «Все выводы, содержащиеся в пункте 6 подпункта «б» статьи 41 и касающиеся рисков, связанных с Тачи в данном деле, по-прежнему остаются в силе, они были сделаны на основе многочисленных обоснованных и индивидуальных факторов, и никакие возможные условия освобождения не могут в достаточной мере смягчить эти риски. Соответственно, содержание Тачи под стражей по-прежнему является обоснованным и соразмерным», – сказано в решении суда.

    Обвинительное заключение против фигуранта содержит шесть эпизодов преступлений против человечности, включая пытки и убийства. Также следствие выявило четыре случая военных преступлений. Слушания по этому резонансному делу начались в сентябре 2025 года.

    В судебном процессе приняли участие около 140 потерпевших. Прокуратуре потребовалось два года для сбора и представления полной доказательной базы. Оглашение итогового приговора назначено на 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецсуд в Гааге запланировал оглашение приговора Хашиму Тачи на 16 сентября 2026 года. В середине июля Евросоюз назначил Дирка Шубеля новым спецпредставителем в Косове.

    Месяцем ранее партия Альбина Курти победила на внеочередных парламентских выборах в самопровозглашенной республике.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    22 июля 2026, 22:21 • Новости дня
    Дмитриев рассказал о взлетевших в Европе ценах на газ

    Дмитриев объяснил подорожание газа в ЕС отказом от российских поставок

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость газа на европейском энергорынке увеличилась наполовину на фоне надвигающегося кризиса и прекращения закупок сырья в России, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    По словам главы РФПИ, отказ от энергоносителей из нашей страны привел к серьезным экономическим последствиям для западных государств.передает РИА «Новости».

    «Зима приближается: цены на газ в Европе взлетели на 50% из-за надвигающегося «цунами» энергетического кризиса и отказа от российского газа», – написал Дмитриев в социальной сети X.

    Таким образом чиновник отреагировал на публикацию газеты Financial Times. Издание отмечало уязвимость европейского рынка к подорожанию топлива из-за аномальной жары, опасений за зимние поставки и проблем с судоходством в Ормузском проливе.

    В конце июня Кирилл Дмитриев напомнил об отказе Евросоюза от доступной российской энергии на фоне смертоносной жары.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро.

    Весной Дмитриев предсказал полное банкротство Европы по причине резкого скачка газовых котировок.

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    23 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС введет ограничения в отношении 32 российских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках нового пакета санкций Европейский союз планирует ввести ограничения против десятков финансовых организаций, а также нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы», – написала она в социальной сети X. Новые ограничения станут частью очередного пакета санкций против России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о планах запретить транзакции на 11 криптовалютных платформах.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью ограничить работу криптоплощадок из третьих стран за связи с Москвой.

    В рамках новых антироссийских мер Брюссель запланировал ввести запрет на транзакции с 31 банком.

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    23 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    В ЕС раскрыли детали нового пакета санкций против России

    Кошта: 21-й пакет санкций ЕС затрагивают энергетику и криптовалюты России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новый пакет европейских ограничений против России направлен на ключевые сектора экономики, включая энергетику, финансовые услуги, торговлю и криптовалюты, сообщил глава Европейского совета Антониу Кошта.

    «Наш 21-й пакет санкций нацелен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», – заявил политик. При этом новые меры предусматривают определенные послабления для перевозчиков, передает ТАСС.

    Послы стран Евросоюза согласовали исключения, позволяющие европейским компаниям доставлять российский сжиженный природный газ по морю в третьи страны. Разрешение будет действовать в течение года с возможностью автоматического продления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза одобрили сокращенный вариант новых антироссийских ограничений.

    Европейские компании продолжат транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

    Против полного запрета на перевозку этого вида топлива активно выступала Греция.

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    23 июля 2026, 09:29 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах впервые с весны превысила 750 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе торгов на лондонской бирже стоимость голубого топлива преодолела рубеж, которого не достигала с конца марта текущего года.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг продемонстрировали рост, впервые с 23 марта превысив отметку в 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торговую сессию на уровне 741,1 доллара, прибавив 0,5% к предыдущему дню.

    К 9:00 по московскому времени показатель увеличился до 754,5 доллара, что составило рост на 2,3% от расчетной стоимости среды. Удорожание энергоносителей на европейском рынке стартовало 2 марта на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

    Максимальная стоимость в 853,7 доллара за тысячу кубометров была зафиксирована 19 марта после решения Катара сократить производство сжиженного природного газа. Весной цены демонстрировали высокую волатильность: мартовский скачок на 60% сменился падением на 14% в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость августовских фьючерсов достигла 716,4 доллара за тысячу кубометров.

    Несколькими днями ранее биржевые котировки превысили отметку в 650 долларов.

    В середине месяца цена на крупнейшем распределительном центре в Нидерландах увеличилась до 646 долларов.

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    23 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Пушилин назвал обещания Украине членства в ЕС «морковкой для осла»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что обещания еврочиновников принять Украину в Евросоюз стали напоминать морковку для осла.

    «Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», – сказал Пушилин ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская Rzeczpospolita писала, что Евросоюз собрался закрыть границы для военнообязанных украинцев. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС. Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию Украины из-за нарушения прав закарпатских венгров.


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    23 июля 2026, 13:39 • Новости дня
    Каллас анонсировала новые санкции против России до вступления в силу 21 пакета

    Tекст: Мария Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    «Это не конец пути. Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России», – написала Каллас в соцсети.

    Она отметила, что согласованный, но формально еще не утвержденный 21-й пакет предусматривает масштабные ограничения против финансовой системы России, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, передает РИА «Новости»

    Напомним, европейские дипломаты согласовали в четверг сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    В очередной пакет войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ,

    При этом а итоговый вариант 21-го пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    23 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕК не смогла согласовать запрет на въезд в ЕС участникам СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    В итоговый вариант 21-ого пакета антироссийских санкций так и не вошел пункт о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Руководство Европейского союза признало неудачу с введением ограничений против российских военнослужащих. Фон дер Ляйен сообщила о ситуации с новым пакетом санкций, передает ТАСС.

    «Мы также сделали важный шаг в направлении того, чтобы официально запретить российским бойцам въезд в ЕС», – заявила политик. При этом в июне она обещала немедленно ввести полный запрет для участников спецоперации на Украине на посещение европейских государств.

    Кроме того, председатель Еврокомиссии проигнорировала тему ограничений на перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Данная мера изначально считалась главной в 21-м пакете, однако впоследствии государства Евросоюза ее заблокировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Ранее участники саммита Евросоюза отправили на доработку идею о закрытии границ для российских военнослужащих.

    Италия и Франция опасались введения повсеместного запрета на въезд бывших бойцов спецоперации.

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    23 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дальних беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против 37 российских организаций, которые производят беспилотники дальнего действия.

    Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

    «Для ограничения способности России вести войну и наносить удары, прежде всего с использованием беспилотников дальнего действия, в сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе», – говорится в документе. Уточняется, что 37 из этих предприятий напрямую связаны с выпуском дальних дронов.

    В европейском ведомстве добавили, что отныне процесс создания таких аппаратов и цепочки их поставок будут находиться под пристальным вниманием.

    Накануне издание Politico сообщило об исчерпании у властей Евросоюза идей для 21-го пакета рестрикций

    В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала введение ограничительных мер против поддерживающих российский военно-промышленный комплекс предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить жесткие ответные шаги на очередные санкции Брюсселя.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

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      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    • Как избавиться от испанских слизней на участке: способы борьбы и советы для дачников

      Испанские слизни стали серьезной проблемой для дачников в разных регионах России, особенно в Московской области. Эти крупные моллюски повреждают листья, ягоды, овощи и декоративные растения, быстро размножаются во влажную погоду и могут за короткое время испортить грядки. Рассказываем, как распознать испанского слизня, чем он опасен и какие способы борьбы помогут защитить участок.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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