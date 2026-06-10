После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
МИД пообещал жесткий ответ на новые санкции Евросоюза
Захарова сообщила о жестких мерах России в ответ на 21-й пакет санкций Брюсселя
Москва подготовит действенные шаги в ответ на очередные ограничения Брюсселя, поскольку попытки европейских чиновников повлиять на суверенную политику государства оказались безуспешными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Очередной пакет европейских рестрикций столкнется с серьезным противодействием со стороны Москвы, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула решительность будущих действий.
«Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные, жесткие шаги», – сказала она на брифинге.
Дипломат добавила, что расширение ограничений не поможет Брюсселю повлиять на российский суверенитет. По ее словам, европейские чиновники не в силах остановить запущенный механизм давления, поэтому продолжают угрожать новыми запретами без оглядки на последствия для самого Евросоюза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал принятие нового «мини-пакета» ограничений на 15 июня.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций для снижения уровня жизни граждан.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила ввести рестрикции против российского военно-промышленного комплекса и теневого флота.