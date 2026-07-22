Politico: Страны ЕС открыто саботировали новый пакет антироссийских санкций

Politico: Страны Евросоюза ослабили 21-й пакет санкций против России

Tекст: Мария Иванова

Представители стран Евросоюза попытаются согласовать 21-й пакет санкций против России, однако многие ключевые меры были исключены ради защиты интересов бизнеса, пишет Politico.

Уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии лишил другие страны прикрытия, заставив их открыто защищать свои возражения.

«Было удивительно и обидно видеть, как много государств-членов тормозят свои действия», – заявил финский евродепутат Вилле Ниинистё. По словам дипломатов, после 20 предыдущих раундов у Брюсселя заканчиваются легкие цели, и новые меры все чаще сталкиваются с национальными интересами.

Греция заблокировала запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа третьим странам, опасаясь за свою судоходную отрасль. Австрия вмешалась из-за ситуации с Райффайзенбанком, требуя компенсации за изъятие активов. В результате Еврокомиссия пообещала рассмотреть этот вопрос позже.

Кроме того, из-за опасений за рыбную промышленность был отменен запрет на импорт российской рыбы. Италия и Франция добились смягчения визовых ограничений, а Болгария и Ватикан выступили против санкций в отношении патриарха Кирилла. Тем не менее ожидается отключение новых банков от SWIFT и запрет на въезд более 250 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала разработку 21-го пакета антироссийских санкций.

Позже европейские страны исключили из этого документа наиболее жесткие ограничительные меры.

В прошлом году некоторые государства Евросоюза отказались поддержать инициативу по запрету импорта российского сжиженного природного газа.