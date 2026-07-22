Смертность на Украине превысила рождаемость в четыре раза

Tекст: Мария Иванова

С января по июнь на украинской территории родились около 73 тыс. детей, передает ТАСС.

Ежемесячно на свет появляются около 12 тыс. младенцев, хотя десять лет назад этот показатель достигал 32 тыс. Одновременно число смертей выросло на 4%, составив более 259 тыс. случаев.

«Статистика жизни и смерти в этом году существенно ухудшилась. В среднем смертность вчетверо превышает рождаемость. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был один к трем», – отмечается в материалах сервиса мониторинга.

Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в прифронтовых регионах, где на одного новорожденного приходится 19 умерших. В Киеве смертность увеличилась на 11%, однако столица сохраняет лидерство по числу родившихся.

По оценкам ООН, с февраля 2022 года население страны сократилось на восемь млн человек. Финансовый аналитик Алексей Кущ охарактеризовал демографический кризис как катастрофический, отметив массовую эмиграцию молодежи. По его словам, годовая естественная убыль сопоставима с исчезновением такого города, как Винница.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовый аналитик Алексей Кущ оценил ежегодную убыль населения Украины в 800 тыс. человек.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец назвал цифру в 5,7 млн покинувших страну с 2022 года граждан.

Демограф Александр Гладун подсчитал количество оставшихся на подконтрольных Киеву территориях жителей на уровне 28 млн человек.