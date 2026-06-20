Украинский омбудсмен: Более 5,7 млн граждан покинули страну с 2022 года

Украинский омбудсмен Лубинец: Более 5,7 млн граждан покинули страну с 2022 года

Tекст: Мария Иванова

С начала спецоперации миллионы жителей Украины перебрались в другие государства, передает ТАСС.

«Численность украинских беженцев, покинувших страну с 2022 года и не вернувшихся на родину, превысила 5,7 млн», – заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец. Он сослался на статистику Управления верховного комиссара ООН.

Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников охарактеризовал происходящее как физическое вымирание. По его оценкам, ежегодная убыль населения достигает 300 тыс. человек. При этом депутат Верховной рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что лишь 10% уехавших планируют вернуться обратно после окончания конфликта.

Серьезный демографический кризис наблюдается в стране с 1991 года. Осенью 2024 года в женевской штаб-квартире ООН констатировали сокращение числа жителей на восемь млн человек. Позже директор украинского Института демографии Элла Либанова оценила оставшееся население в 28-30 млн граждан.

Последняя официальная перепись на Украине состоялась в 2001 году. В тот период в государстве проживали 48 млн 457 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о нахождении за границей 8 млн сограждан.

Украинский министр социальной политики Денис Улютин заявил о сокращении численности населения страны до 22–25 млн человек.

Российский ученый Сергей Сущий предрек Украине необратимую депопуляцию на протяжении ближайших 25 лет.