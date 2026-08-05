Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Генконсул Оранский: Франция три года не выдает визу российскому дипломату
Париж отказывается пускать в страну нового консула-советника и технический персонал, из-за чего штат представительства в Марселе продолжает испытывать серьезную нехватку кадров, заявил российский консул в этом городе Станислав Оранский.
Официальный Париж уже три года затягивает выдачу разрешительных документов сотруднику генконсульства, пояснил Оранский, передают РИА «Новости».
«Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них – дипломат, трое – технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года», – рассказал генеральный консул.
Руководитель дипмиссии также добавил, что общая численность персонала российского представительства в Марселе сократилась втрое с 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Франция отказала в выдаче визы российскому журналисту.
Ранее генконсульство России в Марселе решило подать иск против атаковавших здание французов.
Российский МИД призвал Париж обеспечить безопасность дипломатических миссий.