Захарова назвала отказ Франции в визе журналисту конфронтацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральное консульство Франции в Москве отказало в выдаче журналистской визы корреспонденту РИА Новости Полине Ковалевой, которая должна была отправиться в длительную командировку во Францию, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что этот отказ расценивается как проявление курса на конфронтацию в отношении России.

Захарова пояснила, что французская сторона обосновала свой отказ тем, что журналистка якобы представляет «угрозу общественному порядку и безопасности». Она подчеркнула: «Рассматриваем данный шаг как очередное проявление избранного французским правительством курса на дальнейшую конфронтацию в отношении нашей страны, следуя которому там стремятся полностью ликвидировать российское медийное присутствие во Франции и подавить любые источники точек зрения, альтернативных одобряемым местными властями».

По словам Захаровой, такие действия нарушают международные обязательства Франции по обеспечению плюрализма СМИ и свободного доступа к информации. Она также заявила, что Париж ввел различные формы давления на российские СМИ, включая запреты на вещание, персональные санкции и отказы в рабочих визах.

Захарова добавила, что французские власти, по ее мнению, «готовы демонтировать сами основы демократического общества Пятой республики в угоду узкокорыстным конъюнктурным интересам правящих кругов». Представитель МИД также заверила, что Россия даст надлежащий ответ на действия французской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предлагал Франции разные способы урегулирования ситуации с отказом в визе корреспонденту.