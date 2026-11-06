Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»
Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»
Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».
Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.
Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».