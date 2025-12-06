Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
«Газпром экспорт» подал иск к дочке Uniper
«Газпром экспорт» подал в российский суд иск к «дочке» германской Uniper – компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, которая владеет долей 20% в сухопутном продолжении «Северного потока» – газопроводе OPAL, говорится в картотеке арбитражных дел.
Lubmin-Brandov Gastransport GmbH принадлежит Uniper Global Commodities SE и владеет долей в OPAL – сухопутном продолжении «Северного потока». Через этот газопровод российский газ транзитом поступает в Германию и далее до границы с Чехией. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд кубометров газа в год.
Эксплуатацией OPAL занимается компания GASCADE Gastransport GmbH, которая является дочерней структурой SEFE. До национализации властями Германии эта компания называлась Gazprom Germania и была дочкой «Газпрома». Сейчас GASCADE владеет 80% в проекте через W&G Transport Holding, ранее совместное предприятие Wintershall Dea и «Газпрома». В 2023 году эта доля была передана GASCADE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Uniper перевела Германии 530 млн евро по претензиям к Газпрому. Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом. Uniper увидела риск изъятия своих активов в России.