«Газпром экспорт» подал иск к дочке Uniper

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Газпром экспорт» подал иск к дочерней компании германской Uniper – Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, владеющей 20% газопровода OPAL, сообщает ТАСС. Иск поступил 5 декабря в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Другие детали и причины подачи иска в картотеке дел пока не раскрываются.

Lubmin-Brandov Gastransport GmbH принадлежит Uniper Global Commodities SE и владеет долей в OPAL – сухопутном продолжении «Северного потока». Через этот газопровод российский газ транзитом поступает в Германию и далее до границы с Чехией. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд кубометров газа в год.

Эксплуатацией OPAL занимается компания GASCADE Gastransport GmbH, которая является дочерней структурой SEFE. До национализации властями Германии эта компания называлась Gazprom Germania и была дочкой «Газпрома». Сейчас GASCADE владеет 80% в проекте через W&G Transport Holding, ранее совместное предприятие Wintershall Dea и «Газпрома». В 2023 году эта доля была передана GASCADE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Uniper перевела Германии 530 млн евро по претензиям к Газпрому. Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом. Uniper увидела риск изъятия своих активов в России.