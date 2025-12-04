Захарова обвинила Киев в попытке срыва мирного процесса атаками в Черном море

Tекст: Елизавета Шишкова

Теракты киевского режима против танкеров и судов в Черном море были направлены на срыв мирного урегулирования по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на прошлые атаки со стороны Анкары и Астаны и вновь санкционировали нападение на российское коммерческое судно, находившееся в 80 морских милях от турецкого побережья.

Захарова добавила: «Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью безэкипажных катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от Черноморского побережья Турции. К счастью, экипаж и судно серьезно не пострадали».

По ее словам, основная цель подобных атак заключается в срыве намечающегося мирного процесса по урегулированию конфликта и подрыве навигационной безопасности на Черном море.

Ранее турецкие военные усилили контроль в Черном море для защиты инфраструктуры на фоне спецоперации на Украине.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан предупредил, что нападения на суда у турецких берегов могут привести к недоступности региона для торговли и перемещения людей.

Военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, который находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов вдоль побережья Черного моря.