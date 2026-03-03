CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.