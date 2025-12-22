Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Бизнесмен Джабраилов оказался на фотографиях в материалах дела Эпштейна
В опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружили фотографии с участием российского бизнесмена Умара Джабраилова, который удивился их появлению.
В материалах по делу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, были найдены фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Бизнесмен заявил, что не имеет понятия, как его фотографии оказались в этих документах.
Журналисты рассказали, что Джабраилов подтвердил знакомство с Эпштейном, однако подчеркнул, что не поддерживал общения и не состоял с ним в дружеских отношениях.
По словам самого Джабраилова, фото, вероятно, было сделано в 1990 году на тренировке по каратэ. При этом он не смог точно вспомнить ни место, ни обстоятельства съемки.
Ранее ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков бывшего президента США Билла Клинтона с девушками и в платье Моники Левински.
Также была опубликована так называемая книга контактов Эпштейна.
В опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Эпштейна оказалось закрыто черным цветом более 550 страниц, включая документы большого жюри Нью-Йорка.