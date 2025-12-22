Бизнесмен Джабраилов оказался в файлах Эпштейна

Бизнесмен Джабраилов оказался на фотографиях в материалах дела Эпштейна

Tекст: Вера Басилая

В материалах по делу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, были найдены фотографии российского предпринимателя Умара Джабраилова, передает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Бизнесмен заявил, что не имеет понятия, как его фотографии оказались в этих документах.

Журналисты рассказали, что Джабраилов подтвердил знакомство с Эпштейном, однако подчеркнул, что не поддерживал общения и не состоял с ним в дружеских отношениях.

По словам самого Джабраилова, фото, вероятно, было сделано в 1990 году на тренировке по каратэ. При этом он не смог точно вспомнить ни место, ни обстоятельства съемки.

Ранее ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков бывшего президента США Билла Клинтона с девушками и в платье Моники Левински.

Также была опубликована так называемая книга контактов Эпштейна.

В опубликованных Министерством юстиции США материалах по делу Эпштейна оказалось закрыто черным цветом более 550 страниц, включая документы большого жюри Нью-Йорка.