США призвали Европу взять ответственность за собственную оборону

Tекст: Елизавета Шишкова

Обновленную Стратегию национальной безопасности США обнародовал Белый дом, передает ТАСС. В документе отмечается, что Соединенные Штаты намерены дать странам Европы возможность стать более самостоятельными в вопросах обороны.

Особое внимание уделено тому, что Европа должна формировать собственную позицию и брать на себя ведущую роль в обеспечении региональной безопасности.

В стратегии подчеркивается необходимость, чтобы европейские государства выступали как самостоятельная группа суверенных стран и самостоятельно решали оборонные задачи.

В частности, в тексте документа указано: «Предоставить Европе возможность твердо стоять на ногах и действовать как группа суверенных государств, в том числе взяв на себя основную ответственность за собственную оборону».

Кроме того, Белый дом выразил намерение углублять сотрудничество с Восточной, Центральной и Южной Европой в сферах обороны, торговли и образования. В стратегии говорится о планах развивать торговые отношения, вести продажу оружия, а также укреплять культурные и образовательные обмены со странами данного региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число основных задач в Европе.

Между тем верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подчеркнул, что сокращение численности американских войск не приведет к ослаблению обороны континента.

Американское военное присутствие может быть уменьшено почти на треть.